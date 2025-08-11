Muratpaşa Belediyesi'nden imar rantı iftirasına sert yanıt

Muratpaşa Belediyesi sosyal medyadaki rant iddialarıyla ilgili çok sert bir açıklama yaparak, hem iddiaları yalanladı hem de hukuki süreç başlatılacağını açıkladı.

İşte Muratpaşa Belediyesi'nden yapılan o açıklama:

Şirinyalı Mahallesi’nde ‘imar rantı’ kisvesi altında, dün gece saatlerinde koordineli bir sosyal medya operasyonu devreye sokulmuştur. İftiranın merkezi açıktır; arkasındaki siyasi ahlaksızlar ve çıkar odakları da herkesçe bilinmektedir.

Bahsi geçen plandaki emsal, TİA = 10.350 m² olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Söz konusu alan, Muratpaşa’nın 1.7 katsayısı içeren bölgesinde yer almaktadır. Emsal hesabı, Bakanlığın belirlediği TİA değerinin 1.7 ile çarpılması suretiyle yapılmakta olup, bu yöntem tek bir ada veya parsele ayrıcalık tanımadan, Muratpaşa genelinde aynı şekilde uygulanmaktadır.

Ortaya atılan iddialar, bilgisizlikten değil; bilinçli, planlı ve kasıtlı bir şekilde kamuoyunu yanıltma ve itibarsızlaştırma amacıyla ortaya atılmıştır.

Bu manipülatif ve iftira dolu paylaşımlar hakkında derhal dava açılacak; sorumlular hakkında tüm hukuki haklarımız en ağır biçimde kullanılacaktır.