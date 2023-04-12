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Muratpaşa Belediyesi'nden Kızıltoprak’ta 2 bin 500 kişilik iftar

Muratpaşa Belediyesi'nden Kızıltoprak’ta 2 bin 500 kişilik iftar
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin mahalle iftarları Kızıltoprak’la devam etti. Mahallenin kapalı pazar yerinde düzenlenen iftara yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı.

Muratpaşa Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca gerçekleştireceği mahalle iftarları Kızıltoprak’la devam etti. Muratpaşa Belediyesi, iftar için hazırlıklara günün erken saatlerinde başladı. Bir yanda Muratpaşa Belediyesi aşevinde çorba, kuru fasulye, pilav ve tatlıdan oluşan iftar yemeğinin hazırlıkları diğer yandan pazar yerine masa ve sandalyelerin yerleştirilmesi başladı. İftara kısa bir süre kala yemeklerin de getirilmesiyle tüm hazırlıklar tamamlandı. Mahalle sakinleri kurulan 5 ayrı noktadan sıcak yemeklerini alırken Muratpaşa’nın iftarında dualar eşliğinde oruçlar açıldı. Kızıltoprak’tak iftara yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı.  Muratpaşa Belediyesi, 23 Mart’ta başlayan Ramazan’da Kızıltoprak Mahallesi’yle birlikte 43 mahalle için iftar düzenlendi. Mahalle iftarları arife gününe kadar devam edecek.

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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