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Muratpaşa Belediyesi'nden Lara Caddesi'ne sıfır asfalt

Muratpaşa Belediyesi'nden Lara Caddesi'ne sıfır asfalt
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Muratpaşa Belediyesi, Güzeloba Mahallesi’nde kentin önemli ulaşım akslarından Lara Caddesi’nde asfalt yenileme çalışmalarına başladı.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından 40 bine yaklaşan nüfusuyla Güzeloba’da cadde ve sokak yenileme çalışmalarına yeniden başladı. Mahallede çalışma bu kez aynı zamanda kentin ulaşım akslarından Lara Caddesi’nde devam ediyor. Caddenin Örnekköy bölgesine çıkan Bayındırlık Caddesi ve oteller bölgesine açılan PTT Caddesi kavşağında başlayan çalışmanın 24 saat içinde tamamlanması hedefleniyor. 6 bin 750 metrekare alanı kapsayan çalışmada 1 buçuk tona yakın asfalt serilecek. Bu kapsamda bölge eski asfalttan tamamen temizleniyor ve ardından sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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