Muratpaşa Belediyesi'nden Mehmet Eren bebeğe yardım eli

Antalya’da, 20 günlükken SMA Tip 1 tanısı konan Mehmet Eren bebek için ailesi, valilik izniyle yardım kampanyası başlattı. 6 ayı dolmadan ilaca kavuşması halinde bebeklerin hayata tutunacağını anlatan Nuran ve Bayram Atak çifti, “Bizler bu hastalığın başındaki ölümcül kelimesini kaldırmaya çalışıyoruz. Diğer çocuklardan eksik kalmasın, hayatı eksik yaşamasın diye kendimizi anlatıyoruz” dedi.

Antalya’da yaşayan Nuran ve Bayram Atak çifti 2020 yılında evlendi. Çift, bebekleri Mehmet Eren’i üç ay önce kucaklarına aldı. Büyük mutluluk yaşayan çift, doğumdan kısa süre sonra bebeklerinin kol ve bacaklarında başlayan hareketsizlik nedeniyle hastaneye başvurdu.

Doğumda geçirdiği sarılığın etkisi olduğu düşünülürken Mehmet Eren’e 20 günlükken SMA Tip 1 tanısı konuldu. Anne Nuran Atak, “SMA hastalığı hiç aklımıza gelmedi. Maalesef SMA hastalığıymış” dedi. Bebeğinin 6 aylık olana kadar ilaçlarını alması gerektiğini belirten anne Atak, bunun için Antalya Valiliği’nin izniyle bir yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

Atak, “Oğlumuzun sesini duyurmaya çalışıyoruz. Bebeğimizin zamanı yok. En kısa süre içinde oğlumuzun bu ilaca ulaşması lazım. Eğer bu ilaca ulaşamazsa kolları ve bacakları hareketsizliğin yanında çene kaslarına ve ciğerlerine gelecek bu hastalık. Ve hayati riski var” diye konuştu.

Baba Bayram Atak ise “Bizler bu hastalığın başındaki ölümcül kelimesini kaldırmaya çalışıyoruz. Bizim en büyük amacımız oğlumuz 6 aylık olmadan önce bu ilaca ulaşabilmek” diye konuştu. İlaca ulaşmaları halinde bebeklerinin vücudunun yüzde 98’ini kullanabileceğini belirten baba Atak, “Mehmet Eren, diğer çocuklardan eksik kalmasın, hayatı eksik yaşamasın diye kendimizi anlatıyoruz. Hastalığı tanıtıyoruz” dedi.

Valilik izinli yardım kampanyasını duyurmak için Mehmet Eren’in dedesi Mehmet Atak da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı ziyaret etti. Torunu için üç ayın çok kritik olduğunu anlatan dede Atak, “Zaman akıyor ve yardım bekliyoruz” dedi.