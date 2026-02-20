  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa Belediyesi'nden Ramazan’a özel etkinlikler

Muratpaşa Belediyesi'nden Ramazan’a özel etkinlikler

Muratpaşa Belediyesi'nden Ramazan’a özel etkinlikler
Güncelleme:

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Ramazan ayının geleneksel ruhunu Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlediği etkinliklerle yaşatıyor. Ramazan Çarşısı kapsamında gerçekleştirilecek çocuk atölyeleri, geleneksel gösteriler ve konserler, meydanı Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve birlikte olma kültürü çerçevesinde bir buluşma alanına dönüştürüyor.

Yöresel iftariyelikler, hediyelik eşyalar ve el emeği ürünlerden oluşan stantların yer aldığı çarşı, alışverişin yanı sıra Ramazan akşamlarının kültürel ruhunu da kent sakinleriyle buluşturuyor.

ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

19 Mart’a kadar 11.00–22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak Ramazan Çarşısı’nda her cumartesi ve pazar saat 16.00’dan itibaren Ramazan temalı gezici sirk ve karakter kortejleri meydanda olacak. Aynı günlerde 16.00–19.00 saatleri arasında çocuklara yönelik yüz boyama ve balon şişirme etkinlikleri düzenlenecek. Her pazar ise saat 16.30’da çocuk tiyatrosu sahnelenecek.

GELENEKSEL GÖSTERİLER

Ramazan ayı boyunca çarşamba, cumartesi ve pazar günleri saat 19.30’da semazen gösterisi gerçekleştirilecek. Çarşamba ve cumartesileri ise saat 19.45’te Hacivat-Karagöz gösterisi izleyiciyle buluşacak. Pazar günleri saat 19.45’te meddah ve orta oyunu sahnelenecek.

KONSERLER

Çarşamba ve cumartesi günleri program, saat 20.15’te düzenlenecek konserlerle sona erecek. Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da belirlenen günlerde halk oyunları gösterileriyle etkinliklere renk katacak.

İlk konser 21 Şubat Cumartesi günü fasılla başlayacak. 25 Şubat Çarşamba Yasin Ateş, 28 Şubat Cumartesi fasıl, 4 Mart Çarşamba Zati Music dinleyiciyle buluşurken, 7 Mart Cumartesi Alican Gebetto ve Orkestrası “Eski 45’likler Konseri” ile sahnede olacak.

11 Mart Çarşamba Yasin Ateş, 14 Mart Cumartesi ise Yudum Polat ve Orkestrası “90’lar Pop Konseri” ile sahne alırken, Ramazan’ın son konserini 18 Mart Çarşamba günü Zati Music verecek.

Bu Haberleri Kaçırma...

Hafta sonu hava durumu değişiyor: Sıcaklık artıyor ama sağanak yağış kapıda! Güneşe aldanmayın!
Hafta sonu hava durumu değişiyor: Sıcaklık artıyor ama sağanak yağış kapıda! Güneşe aldanmayın!
Karadeniz fıkrası değil gerçek: Bu mahallede 1 adımla il, 1 dakikayla iftar saati değişiyor!
Karadeniz fıkrası değil gerçek: Bu mahallede 1 adımla il, 1 dakikayla iftar saati değişiyor!
Teşkilat’tan olaylı şekilde ayrılan güzel oyuncudan radikal karar
Teşkilat’tan olaylı şekilde ayrılan güzel oyuncudan radikal karar
Orucu neden hurmayla açmalıyız? İşte hurmanın mucizevi faydaları
Orucu neden hurmayla açmalıyız? İşte hurmanın mucizevi faydaları
Türkiye'nin cehenneme dönen eşsiz cennetinden 10 yıl sonra gelen müjde: Can suyu toprakla buluştu
Türkiye'nin cehenneme dönen eşsiz cennetinden 10 yıl sonra gelen müjde: Can suyu toprakla buluştu
Adıyaman'da yağışlara dayanamayan 2 katlı bina çöktü
Adıyaman'da yağışlara dayanamayan 2 katlı bina çöktü
AKOM'dan İstanbul için şaşırtan uyarı: Bir günde mevsim değişecek!
AKOM'dan İstanbul için şaşırtan uyarı: Bir günde mevsim değişecek!
Bir mide bulandıran rezalet daha Halkın sağlığıyla böyle oynamışlar!
Bir mide bulandıran rezalet daha Halkın sağlığıyla böyle oynamışlar!
Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbullular dikkat: Hafta sonu birçok ilçede elektrik kesintisi var İstanbullular dikkat: Hafta sonu birçok ilçede elektrik kesintisi var CHP'li bir belediyeye daha rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı var CHP'li bir belediyeye daha rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı var Şaşkına çeviren define kuyusu: Evinin bahçesine 40 metrelik havalandırmalı define kuyusu kazdı! Şaşkına çeviren define kuyusu: Evinin bahçesine 40 metrelik havalandırmalı define kuyusu kazdı! Altın Fiyatlarında İran Alarmı! Prof. Dr. Sefer Şener kritik eşiği açıkladı Altın Fiyatlarında İran Alarmı! Prof. Dr. Sefer Şener kritik eşiği açıkladı İsmail Hacıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: ''Posta kutusuyla teslim alıyordum, pişmanım'' İsmail Hacıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: ''Posta kutusuyla teslim alıyordum, pişmanım'' Nevşehir’de ezber bozan karar: Bu köyde evde iftar yapmak da yemek pişirmek de yasakladı! Nevşehir’de ezber bozan karar: Bu köyde evde iftar yapmak da yemek pişirmek de yasakladı! Adalet ve İçişleri Bakan Yardımcıları ile birlikte 5 ilin Valisi de değişti! Adalet ve İçişleri Bakan Yardımcıları ile birlikte 5 ilin Valisi de değişti! Set aşkında yolun sonu mu? Genç çiftten hayranlarını üzen haber bu paylaşımla geldi Set aşkında yolun sonu mu? Genç çiftten hayranlarını üzen haber bu paylaşımla geldi Hatay'da korkutan teşif: Radon gazı 5 kat arttı! Deprem habercisi mi yoksa sağlık tehdidi mi? Hatay'da korkutan teşif: Radon gazı 5 kat arttı! Deprem habercisi mi yoksa sağlık tehdidi mi? Bir mide bulandıran rezalet daha Halkın sağlığıyla böyle oynamışlar! Bir mide bulandıran rezalet daha Halkın sağlığıyla böyle oynamışlar!
Teşkilat’tan olaylı şekilde ayrılan güzel oyuncudan radikal karar Teşkilat’tan olaylı şekilde ayrılan güzel oyuncudan radikal karar Karadeniz fıkrası değil gerçek: Bu mahallede 1 adımla il, 1 dakikayla iftar saati değişiyor! Karadeniz fıkrası değil gerçek: Bu mahallede 1 adımla il, 1 dakikayla iftar saati değişiyor! SGK'dan emeklilik iptalleri için düğmeye bastı: Sizin de emekliliğiniz yanabilir! SGK'dan emeklilik iptalleri için düğmeye bastı: Sizin de emekliliğiniz yanabilir! Fenerbahçe, Nottingham Forest'e 3-0 yenilerek Avrupa Ligi'nde turu zora soktu Fenerbahçe, Nottingham Forest'e 3-0 yenilerek Avrupa Ligi'nde turu zora soktu Hafta sonu hava durumu değişiyor: Sıcaklık artıyor ama sağanak yağış kapıda! Güneşe aldanmayın! Hafta sonu hava durumu değişiyor: Sıcaklık artıyor ama sağanak yağış kapıda! Güneşe aldanmayın! Adem Kılıçcı'dan yasaklı madde itirafı: ''Kardeşimin acısıyla bir defaya mahsus kullandım" Adem Kılıçcı'dan yasaklı madde itirafı: ''Kardeşimin acısıyla bir defaya mahsus kullandım" Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçe’ye: ''Avrupa’dan Kaçamazsınız!'' Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçe’ye: ''Avrupa’dan Kaçamazsınız!'' Usta sanatçıdan kötü haber: ''Figüran Osman'' beyin kanaması geçirdi, yoğun bakımda! Usta sanatçıdan kötü haber: ''Figüran Osman'' beyin kanaması geçirdi, yoğun bakımda! Tatlıcıda mide bulandıran görüntü: Ayaklarıyla çiğneyip vatandaşa yediriyorlardı! Tatlıcıda mide bulandıran görüntü: Ayaklarıyla çiğneyip vatandaşa yediriyorlardı! Türkiye'nin cehenneme dönen eşsiz cennetinden 10 yıl sonra gelen müjde: Can suyu toprakla buluştu Türkiye'nin cehenneme dönen eşsiz cennetinden 10 yıl sonra gelen müjde: Can suyu toprakla buluştu