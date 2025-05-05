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Muratpaşa Belediyesi'nden sınava girecek öğrenci velilerine destek

Muratpaşa Belediyesi'nden sınava girecek öğrenci velilerine destek
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Antalya Muratpaşa Belediyesi, sınav sürecindeki öğrencilerin ailelerine destek olmak amacıyla “Sınav Dönemi Ebeveyn Eğitimi” programını hayata geçiriyor. Ücretsiz düzenlenecek eğitimler, belediyenin üç ayrı noktada yer alan kadın danışma merkezlerinde gerçekleşecek.

Muratpaşa Belediyesi, düzenlenecek ‘Sınav Dönemi Ebeveyn Eğitimi’nde öğrencilerin sınav kaygısını anlama ve yönetme, zaman kontrolü, çalışma ortamı desteği, psikolojik ve akademik destek, stres yönetimi, sağlıklı iletişim yöntemleri ve motivasyon artırma teknikleri üzerinde duracak. Psikologlar tarafından verilecek eğitimlerle, ebeveynlerin çocuklarına karşı daha bilinçli hareket etmeleri ve daha sağlıklı iletişim kurabilmeleri hedefleniyor. Aynı zamanda programla ailelerin de kaygılarının azaltılacağı öngörülüyor.

Eğitim ilk olarak 9 Mayıs Cuma saat 10.00’da Alyazma Kadın Danışma Merkezi’nde gerçekleşecek. Ardından ise 16 Mayıs Cuma saat 10.00’da Giritli Kadın Danışma Merkezi ve 23 Mayıs Cuma saat 10.00’da Zeytinköy Kadın Danışma Merkezi’nde devam edecek.

Haber3.com Haber Merkezi

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Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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