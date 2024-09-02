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Muratpaşa Belediyesi'nden sünnet şöleni

Muratpaşa Belediyesi'nden sünnet şöleni
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Muratpaşa Belediyesi, geleneksel olarak düzenlendiği sünnet şöleni, 3 Eylül Salı, Yenigün Mahallesi Şehitler Parkı’nda düzenlenecek. Şölen, saat 18.30’da başlayacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 10’uncusunu düzenlendiği geleneksel sünnet şöleni, her zamanki yerinde Yenigün Mahallesi Şehitler Parkı’nda düzenlenecek. Şölen, 3 Eylül Salı, saat 18.30’da başlayacak. Birbirinden renkli sokak oyunlarının, balon oyun parklarının ve sürpriz hediyelerin sünnet çocuklarını beklediği şölende Canan Kavut sahne alacak. Şölene Belediye Başkanı Uysal da katılacak. Muratpaşa Belediyesi, 10’uncu şölenin hazırlıklarına temmuzda başladı. Mahallelerden 5-12 yaş aralığında çocuğu bulunan yaklaşık 200 aile başvuruda bulundu. Kayıt işlemlerinin ardından çocukların özel bir sağlık kurumunda sünnet operasyonları gerçekleştirildi.

Başkan Uysal, geleneksel olarak düzenledikleri sünnet şöleninin belediyenin bir konuda ailelere destek olmasından çok daha fazla bir anlama geldiğini söyledi. “Önemli olan çocuklarımızın hep beraber, dayanışma içinde, kardeşçe bu sevinci yaşıyor olmasıdır” diyen Başkan Uysal, şölene tüm Muratpaşalıları davet etti.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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