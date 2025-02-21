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Muratpaşa Belediyesi'nden ücretsiz ''Barista Eğitimi''

Muratpaşa Belediyesi'nden ücretsiz ''Barista Eğitimi''
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Antalya'da Muratpaşa Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen "Barista Eğitimi" ilçe sakinlerinden yoğun ilgi gördü.

Muratpaşa Belediyesi, dünyaca ünlü kahve markalarından Shiller Akademi iş birliğiyle, kahve sektörünün gün geçtikçe gelişen ve yaygınlaşan alanlarından biri olan baristalık eğitimini bir kez daha kahve tutkunlarıyla buluşturdu. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ve beş gün süren eğitimde, katılımcılara kahve hazırlama tekniklerinin yanı sıra, süt kremasıyla farklı sunum teknikleri de uygulamalı olarak öğretildi.

Eğitim boyunca kursiyerler, kahve makinelerinin kullanımı, kahve çekirdeklerinin öğütülmesi; filtre kahve, latte, cappuccino, espresso, mocha, macchiato gibi dünyaca ünlü kahve çeşitlerinin doğru şekilde hazırlanması ve sunumu konusunda detaylı bilgi sahibi oldu. Ayrıca, farklı sunum tekniklerini deneyen kursiyerler, ilk uygulamalarında renkli anlar yaşarken, kurs sonunda ise başarılı sunumlara imza attılar.

Shiller Akademi Eğitim Sorumlusu Mustafa Berkan Yetiş, Muratpaşa Belediyesi iş birliğiyle üçüncü kez gerçekleştirdikleri Barista Eğitimi'ne gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirtti. Yetiş, "Düzenlenen eğitimlerin Muratpaşa halkına katkı sağlamasından mutluyuz ve bu sürece destek vermekten büyük keyif alıyoruz" dedi.

Kursiyerlerden Begüm Çalışkan ise eğitimin kendisi için oldukça faydalı geçtiğini belirterek, "Kahve çekirdeklerinin toplanmasından fincana gelene kadar geçirdiği tüm süreci detaylı bir şekilde öğrendik. Kahveye büyük bir ilgim var ve ilerleyen dönemlerde karavan üzerinde bir kahve işletmesi kurmayı hayal ediyorum" diye konuştu.

Toplam 25 saatlik eğitimin ardından düzenlenen sınavda başarı gösteren kursiyerler sertifika almaya hak kazandı.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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