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Muratpaşa Belediyesi'nden ustaya saygı

Muratpaşa Belediyesi'nden ustaya saygı
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, oluşturduğu roman diliyle 20’nci yüzyıl dünya edebiyatını etkileyen en önemli yazarlardan Yaşar Kemal’i, doğumunun 100’üncü yılında bir dizi etkinlikle anacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin anma programı, 7 Ekim Cumartesi Yenigün Mahallesi’nde açılışla başlayacak. 1060-1064 sokaklar keşiminde bulunan Yaşar Kemal Parkı’nda, usta yazar adına yapılan rölyefin açılış saati 17.00.  6 bin 600 metrekare genişliğe sahip parkta basketbol sahası, fitness ve çocuk oyun alanları ve süs havuzları bulunuyor.

Açılışın ardından program saat 20.00’de Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde devam edecek. Belgeselci, gazeteci ve yazar Nebil Özgentürk imzalı “Yaşar Kemal’in evrensel yolculuğu” isimli belgeselin gösteriminin ardından İbrahim Karaoğlu moderatörlüğünde, Nebil Özgentürk ve Nedim Gürsel’in konuşmacı olarak yer alacağı söyleşi düzenlenecek. 

 

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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