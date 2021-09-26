Muratpaşa Belediyesi'nden yangınzedelere küçükbaş hayvan desteği

Muratpaşa Belediyesi, 28 Temmuz’da Manavgat’ta başlayan cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınının etkili olduğu Gündoğmuş’ta ihtiyacı olan ailelere yardımseverlerin küçükbaş hayvanlarını ulaştırdı. Mahalleli, “Allah verenden de getirenden de razı olsun” diyerek teşekkür etti.

Muratpaşa Belediyesi, Antalya’nın Manavgat, Akseki, İbradı, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde 59 mahallede etkili olan orman yangının yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük yangın felaketinin mağdurlarına Adalya Vakfı aracılığıyla maddi destekte bulunan Muratpaşa Belediyesi, iki yardımseverin yangından zarar gören ailelere canlı küçükbaş hayvan bağışlarının ulaştırmasını da sağladı.

Keçi besiciliği yapan Emine Manav ve Ayla Yılmaz, çok sayıda hayvanın telef olduğu yangın manzaralarını gördükten sonra “Ne yapabiliriz?” diye düşünmeye başladı. Sonunda, yangından zarar gören bir mahallenin üretip yetiştirebileceği şekilde keçi bağışlamaya karar verdi.

Gündoğmuş’a yardımda bulunmak istediklerini anlatan Manav, “Ama nasıl götüreceğimiz konusunda sorularımız vardı. Muratpaşa Belediyesi’yle görüştük” dedi. Yılmaz ise yangın sırasında insanların yaşadıklarını görünce çok üzüldüklerini söylerken “O anda elimizden bir şey gelmedi. Sonrasında onlara birer hayvan verilim hem maddi hem de manevi olarak destek sağlayayım istedik” diye konuştu.

Manav ve Yılmaz, yetiştirdikleri keçileri Gündoğmuş’a götürmek için iletişime geçtiği Muratpaşa Belediyesi, Döşemealtı’nın Kovanlık Mahallesi’nde bulunan çiftlikten 14 keçiyi araca yükledi. Güvenli bir şekilde araca yüklenmesinin ardından yaklaşık 2.5 saat süren 170 kilometrelik yolculuk başladı. Yolculuk, Gündoğmuş’un Umutlu Mahallesi’nde sona erdi. Keçiler, mahalleliye dağıtılırken Ramazan Sözen “Burada doğdum büyüdüm. Allah verenden de getirenden de razı olsun” diyerek teşekkür etti.