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Muratpaşa Belediyesi'nin AntSanat dergisi, e-dergi olarak devam ediyor

Muratpaşa Belediyesi'nin AntSanat dergisi, e-dergi olarak devam ediyor
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Muratpaşa Belediyesi’nin yayımladığı, Antalya’nın tek sanat dergisi ‘AntSanat’ın 10’uncu sayısı bu kez belediyenin resmi internet sitesi üzerinden okuyucularıyla buluştu.

Muratpaşa Belediyesi’nin basılı yayını olan Antalya’nın tek sanat dergisi AntSanat, bundan sonraki yolculuğunu e-dergi olarak sürdürecek. Edebiyattan plastik sanatlara, arkeolojiden kent kültürüne, müzikten tiyatro ve sinemaya pek çok konu başlığını içeren AntSanat’ın bu sayıdaki ana temasını ise ‘Bir sanat şehri olmak için ne yapmalı?’ başlığı oluşturuyor. Alanında uzman sanatçıların ve kurum temsilcilerinin sanat şehri olmak için yapılması gerekenlere cevaplar aradığı derginin sonraki sayılarında da devam ederek bir çalıştaya dönüştürülmesi planlanıyor.

AntSanat’ın 10’uncu sayısında dikkat çeken başlıklar arasında Antalya tarihinin unutulan yapıtı Hasbahçe Kapısı, yapay zeka üzerine tartışmalar, göçün sinema ve müziğe yansımaları da yer alıyor. İki aylık periyotlarla yayınlanacak e-dergiyi okumak isteyen sanat meraklılarının kultursanat.muratpasa-bld.gov.tr web adresini ziyaret etmesi gerekiyor.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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