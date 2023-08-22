Muratpaşa Belediyesi’nin çalıştay kitabı ücretsiz erişime açıldı

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin +0,5 Akdeniz’in Geleceği çalıştaylar dizisinin ikincisi, ‘İklim Krizinde Yaşamaya Dair’de sunulan bildirilerden oluşan çalıştay kitabı, iklim.muratpasa-bld.gov.tr internet adresi üzerinden ücretsiz erişime açıldı.

Artan hava sıcaklığı, azalan doğal kaynaklar, yükselen deniz seviyesi, düzensiz yağışlar, kuraklık ve doğal felaketlerle kendini gösteren iklim krizine dikkat çekmek için Muratpaşa Belediyesi, 2021 yılında “+0,5 Akdeniz’in Geleceği” çalıştaylarına başladı.

İlk yılında deniz kirliği ve su politikaları üzerine odaklanan çalıştayın ikincisi, İklim Krizinde Yaşamaya Dair temasıyla, Aralık 2022’de Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Çalıştayda, iklim krizi, ‘sosyo-ekonomik durum’, ‘gıda güvenliği’ ve ‘halk sağlığı’ boyutlarıyla konuşuldu. İki oturumda gerçekleşen çalıştayda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz “Sağlıklı İklim Reçetesi”, gıda mühendisi ve akademisyen Bülent Şık “İklim Krizi, Çocuklar ve Gıda Güvenliği” ve Dr. İlter Yenidede “İklim Dostu Sürdürülebilir Beslenme” başlıklarında sunum yaptı. İkinci oturumda ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden Prof. Dr. Anlı Ataöv “Yerel İklim Eylemi: Birlikte Tasarım Ve Pratik Öneriler”; Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Doç. Dr. Ceren Uysal Oğuz ve Doç. Dr. Senem Atvur “İklimin Kırılgan Grupları, İklim Adaleti, İklim Demokrasisi Ve Göçler” sunumlarını yaparken Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gerontoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Özgür Arun ise “İklim Krizinin Yaşlı Hakları Üzerine Etkisi”ni anlatttı.

Çalıştayın bilimsel oturumlarının danışmanlığını Prof. Dr. Gökhan Civelekoğlu yaparken bildirilerin bir araya getirildiği kitap, iklim.muratpasa-bld.gov.tr internet adresi üzerinden ücretsiz erişime açıldı Kitabın kapağında Işıklar Caddesi’nin sonundan Akdeniz’le buluşan Paşa Kavakları Çağlayanlarının 87 yıl sonra aynı yerden çekilen fotoğrafla yok oluşunu gösteren fotoğraf yer alırken kitabın sunuşunu ise Belediye Başkanı Ümit Uysal kaleme aldı.

Başkan Uysal, sunuşta, dünyanın 1 milyon nüfusa 1802 yılında ulaştığını ve yaklaşık 100 yıl sonra, 1927’de dünya nüfusu 2 milyar olduğunun altını çizerken 15 Kasım 2022’de dünya nüfusunun 8 milyara ulaştığını vurguladı. Bu hızlı artışı ve sonuçlarını “Artık, bir gerçek ki otobüsteki koltuk sayısından çok daha fazla yolcu var ve bu çok derin sorunlara yol açıyor. Kaynaklar yetmiyor. Her şeyi eşit paylaşsak belki yetecek ama o sadece teorik bir şey. İnsanoğlu durmuyor. Dünya kirlendi, daraldı, daralmaya da devam ediyor” diye anlatan Başkan Uysal, metinde şu ifadelere yer verdi:

“Sağlıklı çevre, sağlıklı gıda, temiz su ve yaşanabilir bir dünya herkes için bir zorunluluk. Ve ancak tüm bunları zorunluluk olarak gördüğümüzde ‘ortak düşünmenin’ imkanı ortaya çıkar. Nüfusunun yüzde 85.2’si kentlerde yaşayan ülkemizde bir yaşam standardı inşa etmek istersek mutlaka iklim ve çevre konusunda çalışmaya mecburuz. Muratpaşa Belediyesi olarak biz de bunu yapıyor, +0,5 Akdeniz’in Geleceği çalıştaylarıyla ortak düşünmenin imkanlarını zorluyoruz.”