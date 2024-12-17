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Muratpaşa Belediyesi'nin çevre çalıştayında yapay zeka vurgusu

Muratpaşa Belediyesi'nin çevre çalıştayında yapay zeka vurgusu
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin 6-7 Aralık tarihlerinde düzenlendiği çevre çalıştayının sonuç bildirgesi açıklandı. 8 maddeden oluşan bildirgede yapay zekanın enerji, su ve atık yönetiminde kaynak verimliliği ve sürdürülebilirlik sağlamada kilit role sahip olduğu vurgulandı ve ''Bu teknolojilerin uygulanabilmesi için sektörler arası iş birliği ve veri analizi önceliklendirilmelidir'' denildi.

Muratpaşa Belediyesi, sürdürülebilir çevre ve iklim dostu bir kent olarak, küresel ısınmayla meydana gelen iklim krizi konusunda farkındalık yaratılması, uyum sağlanması ve neden olan faktörlerin azaltılması amacıyla +0,5°C Akdeniz’in Geleceği çalıştay serisinin 4’üncüsünü düzenledi.

SAYILARLA ÇALIŞTAY

“Antalya 2050 İklim Senaryoları” temasıyla, 6-7 Aralık 2024 tarihlerinde Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen çalıştayda, 2 açılış konferansı ve 2 çalıştay oturumu kapsamında 11 bildiri sunuldu. Çalıştaya sunulan bildiriler belediyenin iklim portalı, iklim.muratpasa-bld.gov.tr internet sitesine de yüklendi. Çalıştay kapsamında ayrıca, ‘İklim Dostu İşler’ başlığında 1 söyleşi, 1 belgesel gösterimi, 2 sergi, 6 atölye çalışması, 1 anket çalışması, 2 dinleti gerçekleştirilirken; 2 gün boyunca devam eden etkinliklere yaklaşık bin 500 kişi katıldı.

NELER KONUŞULDU?

Antalya’nın iklim değişikliği senaryolarını ele alan bu yılki çalıştayda, iklim değişikliğine dirençli kentler ve yerel yönetimlerin rolü, Antalya havzasında su kaynaklarının durumu ve tarımsal su yönetimi, kıyı sularının dünü, bugünü ve yarını değerlendirildi. Ayrıca iklim değişikliği ekseninde turizm, enerji sektörü, akıllı kentler ve yapay zeka konularında sunumlar yapıldı. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Antalya bırakmak için, iklim krizine karşı kapsamlı çözüm önerileri sunuldu.

ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Gerçekleştirilen sunumlar ve izleyicilerin geri bildirimleri sonucunda, 8 maddelik sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgede Antalya’nın iklim değişikliğinden en fazla etkilenen bölgeler arasında yer aldığı ve bu durumun halk sağlığı, turizm, tarım ve su kaynakları üzerinde ciddi etkiler yarattığına dikkat çekildi. Bu etkilerin azaltılması için karbon yutak alanlarının artırılması, ekolojik üretim modeline geçiş ve sürdürülebilir turizm ile tarım uygulamalarının hayata geçirilmesi gerekliliğine vurgu yapan bildirgede yapay zeka vurgusu dikkat çekti. Dijitalleşme ve yapay zekanın, enerji, su ve atık yönetimi gibi alanlarda kaynak verimliliği ve sürdürülebilirlik sağlamada kilit role sahip olduğu belirtilirken “Bu teknolojilerin uygulanabilmesi için sektörler arası iş birliği ve veri analizi önceliklendirilmelidir” denildi.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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