Muratpaşa Belediyesi’nin destekleriyle ''Antalya’da kiralar nereye koşuyor'' paneli

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Muratpaşa Belediyesi’nin destekleriyle kira fiyatlarında son iki yılda yüzde 400’e yakın artışın yaşandığı Antalya’da durumu masaya yatıracak. “Barınma krizi ve Konut hakkı – Antalya’da kiralar nereye koşuyor” başlıklı panel 22 Aralık Perşembe saat 17.00’de ASSİM’de düzenlenecek.

Rusya ve Ukrayna savaşı, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle Antalya’da konut kiraları zirve yaptı. Kent genelinde 2 yılda yaşanan artış yüzde 400’ye yaklaşırken Türkiye’nin en çok ziyaret edilen emlak satış kiralama sitelerinden yapılan araştırmaya göre Muratpaşa yüzde 411’li kira fiyatlarının en çok arttığı yer oldu.

TÜKONFED ve Muratpaşa Belediyesi Antalya’da kira fiyatlarında yaşanan artışı, 22 Aralık Perşembe saat 17.00’de ASSİM’de düzenleneceği panelle ele alacak. Moderatörlüğünü TÜKONFED Başkanvekili İbrahim Güllü’nün yapacağı panelde kira ve konut fiyatlarındaki artışın nedenleri, ev sahibi ve kiracı arasında karşılaşılan sorunlar, itilafların hukuki boyutları çözüm yolları gibi konular ele anılacak.

Panelde, TÜKONFED ve Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Şikayet Masası Sorumlusu Sedat Tulum, TÜKONFED Hukuk Komisyonu Üyesi Av. Çisil Tuna Tezsever, TÜKONFED Vergi ve Mali İşler Komisyonu Üyesi Muhterem Görünmez, TÜKONFED Emlak Komusyonu Üyesi Kemal Akgül konuşmacı olarak yer alacak.