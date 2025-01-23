Muratpaşa Belediyesi’nin doğal buz pisti yeniden hizmete açılıyor

Muratpaşa Belediyesi’nin Akdeniz Bölgesi’ndeki ilk ve tek doğal buz pisti, yenilenen buz katmanıyla 27 Ocak’tan itibaren yeniden hizmet vermeye başlıyor. Çaybaşı Mahallesi’ndeki Teneffüs Park içinde yer alan buz pisti, hem eğlence severlere hem de buz pateni ve buz hokeyi tutkunlarına eşsiz bir deneyim sunuyor.

Muratpaşa Belediyesi’nin 450 metrekarelik geniş alanıyla aynı anda 60 kişiye kadar hizmet verebilen buz pisti, 1 milyon TL’lik maliyetle yapılan bakım çalışmasının ardından yeniden kullanıma hazır hale getirildi. Özellikle çocukların renkli oyun ve aktivite imkanlarından yararlanabildiği Teneffüs Park’ın içinde bulunan pist, belediyenin spora ve eğlenceye yönelik yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor. Buz pisti, haftanın 7 günü vatandaşların kullanımına açık olacağı bildirildi.