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  4. Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği 9. Antalya Edebiyat Günleri sona erdi

Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği 9. Antalya Edebiyat Günleri sona erdi

Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği 9. Antalya Edebiyat Günleri sona erdi
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Antalya’nın edebiyatla, edebiyatın Antalya’yla buluştuğu ve Muratpaşa Belediyesi’nce bu yıl 9’uncusu düzenlenen Edebiyat Günleri, sona erdi. Bu yıl ''Akdeniz ve Barış'' temasıyla düzenlenen Edebiyat Günleri’nde söyleşi ve panellerle kent sakinleri edebiyatla dolu bir hafta sonu geçirdi.

Genel yönetmenliğini Ferruh Tunç’un yaptığı Antalya Edebiyat Günleri’nin 9’uncusu 22-24 Kasım tarihlerinde düzenlendi. Danışma kurulunda İbrahim Karaoğlu, Özcan Karabulut, Prof. Dr. Nedret Öztokat Kılıçeri, Ahmet Telli, Nazmi Ağıl, Ali Cengizkan, Tarık Günersel, Tuncer Çetinkaya, Doç. Dr. Serhan Ada ve Gülnur Karaaslan yer aldığı Edebiyat Günleri’nin öykü dalında yılın en iyilerini belirleyen seçici kurulu ise İbrahim Karaoğlu, Özcan Karabulut, Süreyya Köle ve Şenay Eroğlu Aksoy’dan oluştu.

Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde ödül töreniyle başlayan etkinlik, 23-24 Kasım’da Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda paneller, söyleşiler, kitap imza etkinlikleri ile öykü ve şiir okumalarıyla devam etti.

EDEBİYATIN KALBİ MURATPAŞA’DA ATTI

Antalya Edebiyat Günleri’nde ikinci gün Ferruh Tunç’un kolaylaştırıcı olarak yer aldığı “Klişe ve Araçsallaştırmaların Ötesinde Akdeniz Duyarlılığı ve Estetiği Üzerine Yaklaşımlar” başlıklı panelle devam etti. Panelde Doç. Dr. Serhan Ada, Prof. Dr. Ahmet İnam, Prof. Dr. Nedret Öztokat Kılıçeri ve Prof. Dr. İnge Uytterhoeven konuşmacı oldu.

Yazar ve şairlerin sanatseverlerin kitaplarını imzalamalarının ardından Tarık Günersel’in kolaylaştırıcı olarak yer aldığı “Üç Kıyıdan Şiirler ve Değerlendirmeler” konulu etkinlik düzenlendi. Bu etkinlikte Nazmi Ağıl, Yunan edebiyatına, Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin, Filistin ve Arap edebiyatına ve Ahmet Telli ise Türk edebiyatına dair değerlendirmelerde bulundu. Antalya Edebiyat Günleri’nde ayrıca kısa söyleşiler ve şiir okumaları için şairler bir araya geldi. 15.45’te başlayan etkinlikte Nazmi Ağıl, Prof. Dr. Baki Ayhan, Gülümser Çankaya ve Altay Öktem şiir severlerle bir araya gelerek birbirinden güzel şiirlerini Antalyalılara okudu.

EDEBİYATTA AKDENİZ

Antalya Edebiyat Günleri’nin son günü “Edebiyatımızda Akdeniz” başlıklı panelle başladı. Ahmet Telli’nin kolaylaştırıcı olarak yer aldığı panelde Prof. Dr. Baki Ayhan, Gülümser Çankaya ve Özcan Karabulut konuşmacı oldu. Ardından şiirlerini kent sakinleriyle paylaşmak üzere Serhan Ada, Tarık Günersel ve İsa Küçük bir araya geldi. Programa katılamayan Elçin Sevgi Suçin’in şiirlerini ise eşi Yazar ve Çevirmen Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin okudu. Şairlerin ve sanatseverlerin kitaplarını imzalamasının ardından Antalya Edebiyat Günleri’nin ödül alan yazarları söyleşi gerçekleştirdi. 9. Antalya Edebiyat Günleri, “İçinden Antalya Geçen Şiirler” temalı şiir okumalarıyla sona erdi. 

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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