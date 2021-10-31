Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği Antalya Edebiyat Günleri, 6 yaşında

Muratpaşa Belediyesi’nin, 4-7 Kasım tarihlerinde 6’ncısını gerçekleştireceği Antalya Edebiyat Günleri’yle Buket Uzuner, Latife Tekin, Cevat Çapan gibi edebiyatın önemli isimleri kentle buluşacak. Erdal İnönü Kent Parkı’nın etkinlik merkezi olacağı Antalya Edebiyat Günleri’nin ödül gecesi, 6 Kasım Cumartesi, saat 20.30’da Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Antalya’da, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın “Çağdaş, yaşanabilir bir kentin, sakinlerine ve konuklarına sundukları arasında zengin bir edebiyat ortamı da olmalıdır” sözleriyle başlayan Antalya Edebiyat Günleri, 6’ncı yılına giriyor. Her yıl öykü dalında verdiği ödüllerle edebiyat dünyasının önemli etkinleri arasında yer almayı başaran Antalya Edebiyat Günleri, 4-7 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

SERGİYLE BAŞLIYOR

Bu yıl Buket Uzuner ve Cevat Çapan’a onur ödüllerinin takdim edileceği Antalya Edebiyat Günleri, 4 Kasım Perşembe başlıyor. Günün etkinliğinde, saat 17.00’de Aydın Kanza Sanat Galerisi’nde Lütfü Dağtaş’ın, küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu’nun yaptığı “Fotoğrafın Caz Saatleri” isimli sergisi açılacak.

ERDAL İNÖNÜ KENT PARKI ETKİNLİKLERİN MERKEZİ

Antalya Edebiyat Günleri’nde ikinci gün, 5 Kasım Cuma, saat 11.00’de Onur Bilge Kula’nın konuşmacı olarak yer alacağı “Hacı Bektaş Veli’den Abdal Musa’ya İnsancılık ve Çoğulculuk Düşüncesi” söyleşisiyle başlayacak. Söyleşi, Erdal İnönü Kent Parkı’nda gerçekleştirilecek.

Saat 14.00’de ise Belediye Başkanı Ümit Uysal’la birlikte Ayşegül Tözeren ve Tuğrul Keskin’in konuşmacı olarak yer alacağı Kamile Yılmaz’ın yöneticiliğinde “Antalya’da Edebi İzler” başlıklı panel, yine Erdal İnönü Kent Parkı’nda gerçekleştirilecek. Kent Parkındaki etkinlikler, saat 17.00–18.30 arasında Antalya Edebiyat Günleri’ne katılan şairler ve Antalyalı şairlerin şiirle okuyacağı “Şiir Akşamı” programıyla sona erecek.

EDEBİYAT GÜNLERİ’NDE ÜÇÜNCÜ GÜN

Cumartesi ise Özcan Karabut’un yöneticiliğini yaptığı Buket Uzuner, Ayşegül Tözeren, Latife Tekin ve Eylem Ata Güleç’in konuşmacı olduğu “Pandemiyi Yaşarken ve Yazarken” başlıklı panelle başlayacak. Panel, saat 11.00 – 12.30 arasında Erdal İnönü Kent Parkı’nda gerçekleştirilecek. Saat 14.30’da ise Prof. Dr. Nedret Öztokat Kılıçeri’nin yöneticiliğini yapacağı “Salgınlar ve İnsanlar: Ütopya ve Disütopya Ülkesine Yolculuk” başlıklı panel başlayacak. Panele, Prof. Dr. Seval Şahin Gümüş, Prof. Dr. Emine Tevfika İkiz ve Selahattin Yıldırım konuşmacı olarak katılacak. Eğitim İş Antalya Şubesi’nde ise saat 17.00’de Buket Uzuner, Latife Tekin, Cevat Çapan ve Eylem Ata Güleç’in katılımıyla edebiyat konuşmaları gerçekleştirilecek.

SERENAD BAĞCAN SAHNE ALACAK

Antalya Edebiyat Günleri’nin ödül töreni ise cumartesi saat 20.30’da Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Serenad Bağcan’ın sahne alacağı gecede onur ödüllerinin yanı sıra En İyi İlk Öykü Kitabı dalında Derya Sönmez’e ve En İyi Öykü Kitabı dalında ise Eylem Ata Güleç’e ödülleri takdim edilecek.

EDEBİYAT PATİKASI PERGE’DE

Antalya Edebiyat Günleri, pazar günü Perge Antik Kenti’nde ‘Edebiyat Patikası’ başlığıyla gerçekleştirilecek geziyle sona erecek.