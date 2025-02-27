Muratpaşa Belediyesi'nin e-dergisi AntSanat, artık kendi web sitesinde

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin kentin kültür ve sanat hayatına kazandırdığı ve e-dergi formatında yayımlanan AntSanat, artık kendi internet sitesi üzerinden sanatseverlerle buluşuyor.

Edebiyattan plastik sanatlara, arkeolojiden kent kültürüne, müzikten tiyatro ve sinemaya kadar geniş bir yelpazede içerikler sunan AntSanat’ın tüm sayılarına ve güncel içeriklerine antsanat.net adresinden ulaşılabiliyor.



Derginin 13. sayısı, Muratpaşa Belediyesi’nin Kasım ayında "Akdeniz ve Barış" temasıyla düzenlediği ve Antalya’yı edebiyatla buluşturan 9. Antalya Edebiyat Günleri Özel Sayısı olarak yayımlandı. Bu özel sayı, etkinliğin ana teması olan "Edebiyatımızda Akdeniz" çerçevesinde hazırlandı. Ayrıca, etkinliğe konuşmacı olarak katılan Nazmi Ağıl, Prof. Dr. Baki Ayhan, Gülümser Çankaya, Altay Öktem, Serhan Ada, Tarık Günersel, İsa Küçük, Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin, Prof. Dr. Ahmet İnam, Prof. Dr. Nedret Öztokat Kılıçeri ve Prof. Dr. İnge Uytterhoeven gibi değerli edebiyatçıların görüşleri, incelemeleri ve şiirleri bu sayıda yer aldı.



İki ayda bir yayımlanan e-dergiyi okumak ve yeni sayıları takip etmek için antsanat.net adresini ziyaret edilebilir.