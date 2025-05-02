  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa Belediyesi'nin Engelsiz Kafe'si 10 yaşında

Muratpaşa Belediyesi'nin Engelsiz Kafe'si 10 yaşında

Muratpaşa Belediyesi'nin Engelsiz Kafe'si 10 yaşında
Güncelleme:

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Engelsiz Kafe’nin açılışının 10’uncu yıl dönümünde “Muratpaşa'mız halktan aldığını halka döndürmeye çalışan bir belediyecilik uygulamaya gayret ediyor. Muratpaşa'mız bütün Türkiye'mize, bütün dünyaya örnek olacak nitelikte bir sosyal hizmet alanıdır” diye konuştu.

Engelli bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla 2015 yılında Başkan Uysal’ın projelendirmesiyle Falez sahil bandında açılan Engelsiz Kafe yıllar içinde bir yaşam merkezi halini aldı. Eğitim, sanat, spor ve terapi gibi pek çok alanda ücretsiz etkinliklerin düzenlendiği Engelsiz Kafe, müzik çalışmaları, el sanatları atölyeleri, spor aktiviteleri, seminerler, doğa kampları ve mutfak atölyeleriyle bireylerin hem sosyal hem de kişisel gelişimlerini destekliyor.

Engelsiz Kafe’nin kuruluşunun 10’uncu yıl dönümünde Başkan Uysal, özel bireylerle bir araya geldi. Yıl dönümünde özel bireyler hazırladıkları müzik dinletisi ve dansları izleyicilerle buluşturdu. Keyifli dakikalara sahne olan kutlamada doğum günü pastası da hep birlikte kesildi. Başkan Uysal, Engelsiz Kafe’nin doğum gününde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Muratpaşa'mız bütün Türkiye'mize, bütün dünyaya örnek olacak nitelikte bir sosyal hizmet alanıdır. Bunlar sizin sayenizde. Sizler zaten kendi vergilerinizle kamu bütçesini oluşturuyorsunuz. Hepsi sizin paranız. Hepsi sizin vergileriniz zaten. İşte Muratpaşa'mız bunun bilincinde olan halktan aldığını halka döndürmeye çalışan belediyecilik uygulamaya gayret ediyor. Muratpaşa'mızda laf olsun diye ‘Mış gibi’ hiçbir hizmetimiz yoktur. Hepsi kalıcı hizmetlerdir. Bu yıl olan gelecek yıl da olur, herkese olur.”

AİLELER DE MEMNUN

Oğlu Engelsiz Kafe etkinliklerine katılan Beyhan Emek, Engelsiz Kafe’nin severek, isteyerek geldikleri ve kendilerini güvende hissettikleri bir yer olduğunu söyledi. Emek, “Mutluyuz buraya gelmekten. Her türlü imkanından yararlanıyoruz. Doğasından, yeşilliğinden, sessizliğinden, arkadaş ortamından. Çocuklar içerde mutlu. Bizde dışarda veliler olarak mutluyuz. Bize de terapi oluyor burada arkadaşlarla beraber olmak. Çevremiz genişledi, güzel dostluklar kurduk. Daha nice 10 senelere” diye konuştu.

text-ad
Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Üniversiteli gençlerin otostopla aracına binip ''dayı'' dedikleri kişi bakın kim çıktı... Üniversiteli gençlerin otostopla aracına binip ''dayı'' dedikleri kişi bakın kim çıktı... Türkiye'de satıştaki 4 cep telefonu için toplatma kararı verildi! Türkiye'de satıştaki 4 cep telefonu için toplatma kararı verildi! Sokak ortasında kayınpeder dehşeti! Tüfek tetiklik yapınca hayatı kurtuldu Sokak ortasında kayınpeder dehşeti! Tüfek tetiklik yapınca hayatı kurtuldu İstanbul'da bir korkutan deprem daha! İstanbul'da bir korkutan deprem daha! Değişimi de taciz itirafı da olay olmuştu; hastane odasından paylaştı Değişimi de taciz itirafı da olay olmuştu; hastane odasından paylaştı KKTC'deki Teknofest'te korku dolu anlar: Yaralılar var! KKTC'deki Teknofest'te korku dolu anlar: Yaralılar var! Kartalkaya'da insanlar alevler içinde can verirken onlar 1 saat boyunca bakın ne yapmışlar! Kartalkaya'da insanlar alevler içinde can verirken onlar 1 saat boyunca bakın ne yapmışlar! Brent petrol fiyatları düşerken, akaryakıt fiyatları için ilk indirim haberi geldi Brent petrol fiyatları düşerken, akaryakıt fiyatları için ilk indirim haberi geldi Bakanlık 19 bin yeni personel alımı için şartları açıkladı Bakanlık 19 bin yeni personel alımı için şartları açıkladı AK Parti iktidarına yakın isimden her biri mide bulandıran çirkin ifadeler! AK Parti iktidarına yakın isimden her biri mide bulandıran çirkin ifadeler!
Sahada skandal! Şırnak'ta bir koruma polisi sahaya dalıp futbolcuyu darp etti! Sahada skandal! Şırnak'ta bir koruma polisi sahaya dalıp futbolcuyu darp etti! Bunlar son yağmurlar... Yağışlara veda edin, sonunda yaz geliyor! Bunlar son yağmurlar... Yağışlara veda edin, sonunda yaz geliyor! Sel bir şehrimizi yuttu! Dereler taştı, tren seferleri durdu, evleri ve tarlaları su bastı, Sel bir şehrimizi yuttu! Dereler taştı, tren seferleri durdu, evleri ve tarlaları su bastı, Melike Şahin eşinin yokluğunda sahnede aşka gelip, ilan-ı aşk etti! Melike Şahin eşinin yokluğunda sahnede aşka gelip, ilan-ı aşk etti! İstanbullular ile yapılan Kanal İstanbul anketinin sonuçları açıklandı İstanbullular ile yapılan Kanal İstanbul anketinin sonuçları açıklandı Son seçim anketi açıklandı: AK Parti'nin oy oranı yıllar sonra ilk kez bu seviyeye indi! Son seçim anketi açıklandı: AK Parti'nin oy oranı yıllar sonra ilk kez bu seviyeye indi! Ünlü gazeteci İsmail Küçükkaya bombayı patlattı: Özgür Özel'in planını açıkladı Ünlü gazeteci İsmail Küçükkaya bombayı patlattı: Özgür Özel'in planını açıkladı Okul yemeğinden ölü yılan çıktı, 100'den fazla öğrenci hastanelik oldu Okul yemeğinden ölü yılan çıktı, 100'den fazla öğrenci hastanelik oldu Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un deprem uyarısı yaptığı il sayısı arttı! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un deprem uyarısı yaptığı il sayısı arttı! Çocuktan Al Haberi'nin yıldızı Çitos Efe'yi gören tanıyamadı Çocuktan Al Haberi'nin yıldızı Çitos Efe'yi gören tanıyamadı