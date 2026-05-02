Muratpaşa Belediyesi'nin Engelsiz Kafe'si 11 yaşında
Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin özel gereksinimli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları gerçekleştiren Adalya Vakfı Engelsiz Kafe, 11’inci yaşını kutladı.

Engelsiz Kafe, Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı’nın iş birliğiyle 29 Nisan 2015 tarihinde Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın projelendirmesiyle hayata geçirildi. Merkez, engelli bireylerin sosyal hayata aktif katılımını desteklemek, bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

EĞİTİM VE ATÖLYE FAALİYETLERİ

11’inci yılını geride bırakan Engelsiz Kafe’den bugün 220 kayıtlı öğrenci yararlanıyor. Merkezde Down sendromu, otizm, serebral palsi, zihinsel yetersizlik, görme engeli ve özgül öğrenme güçlüğü bulunan bireylere yönelik haftanın beş günü ücretsiz eğitimler veriliyor.

Engelsiz Kafe’de el sanatları, spor, cimnastik, müzik, ritim, drama, dans, yoga ve günlük yaşam becerileri gibi birçok alanda eğitim ve atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ayrıca psikolojik destek, eğitim seminerleri ve sosyal uyum programlarıyla hem özel gereksinimli bireyler hem de aileleri destekleniyor.

KİTAPLAR KONUŞUYOR PROJESİ

“Kitaplar Konuşuyor” projesi kapsamında ise görme engelli bireyler için sesli kitap hizmeti sunuluyor. Diksiyon eğitimi alan gönüllüler, masal, hikaye, roman ve sınavlara yönelik kitapları seslendirerek görme engelli bireylerin bilgiye ve hayal dünyasına erişimini kolaylaştırıyor. Bilgiye erişimde fırsat eşitliği sağlanıyor.

Engelsiz Kafe bünyesinde 3 yıl önce hayata geçirilen proje kapsamında gönüllü okuyucular bugüne kadar 200’ü aşkın kitap seslendirdi.

TOPLUMSAL FARKINDALIK ÇALIŞMALARI

Engelsiz Kafe aynı zamanda sosyal farkındalık çalışmalarına da düzenli olarak destek oluyor. Engelliler Haftası, Dünya Engelliler Günü ve Otizm Farkındalık Günü gibi özel günlerde düzenlenen etkinliklerle toplumsal farkındalık çalışmaları yürütülüyor. Merkez, yıl boyunca düzenlenen halka açık etkinliklerle yaklaşık 2 bin kişiye ulaştı.

Bu Haberleri Kaçırma...

Kadın avukatı öldüren katil zanlısından akılalmaz savunma
Kadın avukatı öldüren katil zanlısından akılalmaz savunma
Bu kareler bugün çekildi: Birçok ilimiz beyaz örtüyle kaplandı
Bu kareler bugün çekildi: Birçok ilimiz beyaz örtüyle kaplandı
Çifte kadın cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
Çifte kadın cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
Hafta sonuna dikkat! İstanbul'un birçok ilçesinde elektrikler kesilecek
Hafta sonuna dikkat! İstanbul'un birçok ilçesinde elektrikler kesilecek
İstanbul'da kayınvalide dehşeti: Gelinini silahla öldürdü
İstanbul'da kayınvalide dehşeti: Gelinini silahla öldürdü
İşaret diliyle yardım istedi: Polisten motokuryeye hayat kurtaran müdahele
İşaret diliyle yardım istedi: Polisten motokuryeye hayat kurtaran müdahele
İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yılın zirvesine yükseldi
İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yılın zirvesine yükseldi
Mayıs ayında kış geri döndü: Birçok ilde kar ve sağanak bekleniyor
Mayıs ayında kış geri döndü: Birçok ilde kar ve sağanak bekleniyor
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İmamoğlu'nun mektubu salonu karıştırdı: AK Partili ve CHP'li başkanlar birbirine girdi İmamoğlu'nun mektubu salonu karıştırdı: AK Partili ve CHP'li başkanlar birbirine girdi Mayıs ayında kış geri döndü: Birçok ilde kar ve sağanak bekleniyor Mayıs ayında kış geri döndü: Birçok ilde kar ve sağanak bekleniyor Malatya'da rehine krizi kanlı bitti: Vurularak etkisiz hale getirildi Malatya'da rehine krizi kanlı bitti: Vurularak etkisiz hale getirildi İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yılın zirvesine yükseldi İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yılın zirvesine yükseldi Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi yürürlüğe girdi Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi yürürlüğe girdi Alman devinden Türkiye kararı: 1400 çalışan işten çıkarılacak Alman devinden Türkiye kararı: 1400 çalışan işten çıkarılacak Çifte kadın cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Çifte kadın cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da kayınvalide dehşeti: Gelinini silahla öldürdü İstanbul'da kayınvalide dehşeti: Gelinini silahla öldürdü İran savaşı iflas getirdi: Dev havayolu şirketi kepenk indirdi İran savaşı iflas getirdi: Dev havayolu şirketi kepenk indirdi İşaret diliyle yardım istedi: Polisten motokuryeye hayat kurtaran müdahele İşaret diliyle yardım istedi: Polisten motokuryeye hayat kurtaran müdahele
Bakan Tekin açıkladı: Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin açıkladı: Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Yola saçılan vidalar trafiği felç etti: Araçlar yolda kaldı! Yola saçılan vidalar trafiği felç etti: Araçlar yolda kaldı! 1 Mayıs'ta gözaltına alınan 580 kişi için karar verildi 1 Mayıs'ta gözaltına alınan 580 kişi için karar verildi Kadın avukatı öldüren katil zanlısından akılalmaz savunma Kadın avukatı öldüren katil zanlısından akılalmaz savunma Bu kareler bugün çekildi: Birçok ilimiz beyaz örtüyle kaplandı Bu kareler bugün çekildi: Birçok ilimiz beyaz örtüyle kaplandı Beyaz Saray İran'la savaşın bittiğini ilan etti! Beyaz Saray İran'la savaşın bittiğini ilan etti! Acun Ilıcalı'nın takımı, play-off biletini kaptı! Acun Ilıcalı'nın takımı, play-off biletini kaptı! Yaban hayvanlarının dadandığı eve korkutan ziyaret Yaban hayvanlarının dadandığı eve korkutan ziyaret İsrail'in alıkoyup işkence ettiği Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'da İsrail'in alıkoyup işkence ettiği Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'da İstanbul'da nisan ayında fiyatı en çok artan ürün belli oldu İstanbul'da nisan ayında fiyatı en çok artan ürün belli oldu