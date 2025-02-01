Muratpaşa Belediyesi’nin felsefe atölyesinde çocuklar hayallerini keşfetti

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin CityLAB’de gerçekleşen Felsefe Atölyesi’nde 7-10 yaş arası çocuklar, hayal güçlerini sınırsızca kullanarak ''ideal'' adalarını resmetti, kurallarını belirledi ve felsefeyle ilk kez tanışmanın keyfini yaşadı.

Muratpaşa Belediyesi, Senex Dernek ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen felsefe atölyesinde, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ekin Kaynak Iltar, çocuklarla birlikte düşündü, sorguladı ve yeni dünyalar keşfetmelerine rehberlik etti. Çocuklar, basit sorular ve hikayeler eşliğinde düşünmeye, sorgulamaya ve yeni dünyalar keşfetmeye teşvik edildi. Etkinlik boyunca her çocuk, kendi hayali adasını oluşturup bu adaya özgü kurallar belirledi ve bunu resimlerle ifade etti.



Atölye sonunda değerlendirmede bulunan Doç. Dr. Iltar, felsefenin çocuklar için olduğu kadar akademisyenler için de önemli olduğunu belirterek, "Bir şeyler üzerine düşünmek, konuşmak ve fikir yürütmek çocuklar için olduğu kadar biz felsefeciler için de çok değerli" dedi.

Çocuklardan felsefe tanımları

Atölyeye katılan çocuklar da etkinlikten kazandıkları bakış açılarını paylaştı. Efe Köker, felsefeyi "Bir bilgiyi sevmek ve bilginin peşinden koşmak" olarak tanımlarken, Can Topçuoğlu ise "Felsefe bir düşüncenin, hayalin, rüyaların peşinden koşmaktır" dedi. Atölye süresince karar verme ve düşünme becerilerini geliştirdiklerini ifade eden çocuklar, aynı zamanda resim yeteneklerini de keşfetme fırsatı buldu.