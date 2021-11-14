Muratpaşa Belediyesi'nin iklim değişikliği çalıştayı sona erdi

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği +0,5 Akdeniz’in Geleceği İklim Değişikliği Çalıştayın sonuç bildirgesi açıklandı. 12 maddeden oluşan bildirgede, tüm kurum ve kuruluşlar zaman kaybetmeden iklim değişikliği eylem planı oluşturmaya ve uygulamaya davet edildi.

Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği +0,5 Akdeniz’in Geleceği İklim Değişikliği Çalıştayı sona erdi. 12-13 Kasım tarihlerinde düzenlenen çalıştayda ilk gün, tarihi Kaleiçi Yat Limanı’nda 50 dalgıcın katılımıyla deniz dibi temizliği yapıldı. Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın açılış konuşmasıyla başlayan ikinci günde ise Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde bilimsel oturumlar gerçekleştirildi.

BİLİMSEL OTURUMLAR

İlk oturum ‘Akdeniz ve Deniz Kirliliği’ başlığında gerçekleşti. Başkanlığını Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Sedat Gündoğdu’nun yaptığı oturumda İtalya Palermo Üniversitesi Yer ve Deniz Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Dr. Maria Giovanni Parisi, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari ve Sevinç ve Erdal İnönü Vakfı Marmara İzleme Projesi Proje Lideri Levent Artüz konuşmacı olarak yer aldı.

Çalıştayın ikinci oturumu ise ‘Su Politikaları ve iklim Krizi’ başlığıyla gerçekleştirildi. Oturumun başkanlığını Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Kurucu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Topkaya yaptı. Oturumda, İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği’nden Dr. Baran Bozoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy ve Çevre ve Ekoloji Hareketleri avukatı Tuncay Koç konuşmacı olarak yer aldı.

SONUÇ BİLDİRGESİ

Oturumların ardından +0,5 Akdeniz’in Geleceği İklim Değişikliği Çalıştayı’nın sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgeyi, Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve çalıştay bilimsel oturumlar danışmanı Prof. Dr. Gökhan Civelekoğlu okudu. 12 maddeden oluşan bildirgede iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması için yapılacak ilk işin karbon salınımını düşürmek olduğunun altı çizildi.

YENİLİKÇİ PROJELER

Buna göre, çevre sorunlarının artık yenilikçi projelerle çözülmesinin şart olduğu belirtildi. Çevreye uyumlu üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılmasına, çevre teknolojilerinin kullanılmasına ve bu konularda yatırım yapılması zorunluluğuna dikkat çekildi. Sağlıklı bir çevrenin temel yaşam hakkı olduğunun asla unutulmaması gerektiğinin altı çizilen bildirgede, “İklim değişikliğine uyum sürecinin tek taraflı yürütülmesi mümkün değildir. Bu nedenle, süreçte kimse geride bırakılmamalıdır. Söz hakkı almaktan ve vermekten çekinilmemelidir” ifadesine yer verildi.

KAÇAK SONDAJLAR BİTİRİLMELİ

Şehir su şebeke sisteminde su kayıp ve kaçak oranları azaltılması, kaçak sondaj uygulamalarının bitirilmesi gerektiğinin altı çizilen bildirgede Akdeniz’deki mikroplastik kirliliğini azaltılması için yerel yönetimlerin uluslararası sözleşmelere taraf olması gerekliliği de dile getirildi. Deniz ve plajlarının korunması için kirletici baskıların bertaraf edilmesine vurgu yapılan bildirgede “Evsel ve endüstriyel atık suların sadece ön arıtmadan geçirilerek denize deşarjından derhal vazgeçilmelidir” denildi.

EYLAM PLANLARI OLUŞTURULMALI

Zirai üretimde bilinçsiz ilaç ve gübre kullanımına son verilmesi, vahşi sulamanın terk edilmesini öneren sonuç bildirgesinde az su tüketen bitki türlerinin kent peyzajında kullanılması gerektiği ifade edildi. Sulak arazilerin kentleşmeye açılmaması gerektiğinin net bir şekilde belirtildiği sonuç bildirgesi, şu çağrıyla noktalandı:

“Unutulmamalı ki susuz bir hayat mümkün değildir. Problemin kaynağı ve çözümü bizleriz. Muratpaşa Belediyesi olarak, +0,5 Akdeniz’in Geleceği için gerçekleştirdiğimiz ‘İklim Değişikliği Çalıştayı’ sonuç bildirgesi doğrultusunda tüm kurum, kuruluş ve sektörleri, zaman kaybetmeden iklim değişikliği eylem planı oluşturmaya ve uygulamaya davet ediyoruz.”

GÜNDEM ÖZEL

Sonuç bildirgesinin açıklamasının ardından çalıştay, ‘Gündem Özel’ programıyla sona erdi. Moderatörlüğünü TV programcısı Duygu Demirdağ’ın yaptığı programda gazeteci Deniz Zeyrek, iletişim bilimci ve yazar Ali Haydar Fırat, oyuncu Levent Üzümcü ve Belediye Başkanı Ümit Uysal konuşmacı olarak yer aldı.