Muratpaşa Belediyesi'nin kreşlerinde yeni eğitim-öğretim dönemi başladı

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin beş ayrı mahallede bulunan kreşlerinde oryantasyon süreci tamamlandı. Yeni eğitim-öğretim yılı başladı.

Kreşleri, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik destek eğitim kurs merkezleri, lise öğrencilerini üniversite sınavına hazırlayan gençlik merkezi, meslek, sanat ve hobi kurslarıyla Muratpaşa’nın en büyük eğitim kurumu olan Muratpaşa Belediyesi kreşlerinde ilk ders zili çaldı. Çağlayan, Ermenek, Dutlubahçe, Konuksever ve Soğuksu mahallelerinde bulunan kreşlerde, ilk ders için hazırlıklar günler önceden başladı.



Kreşlerde ilk hafta kreşe yeni başlayan üç yaş grubu minikler için oryantasyon süreciyle başladı. Oryantasyon kapsamında miniklerin kreş ortamına uyum sağlaması, öğretmenleri ve yeni arkadaşlarıyla kaynaşması, sınıf ve etkinlik alanlarını keşfetmesi için önemli bir adım atıldı. 4-5 yaş grubu çocuklar ise bu süreçte eğitimlerine kaldığı yerden devam etti.



Muratpaşa’da 580 öğrenci kapasitesiyle açılan kreşlerde çocuklar güne kahvaltıyla başlıyor. Çeşitli oyun, etkinlik, boyama çalışmalarıyla hem el becerilerini hem de sosyal becerilerini geliştirme imkanı buluyor. Milli Eğitim müfredatına uygun devam eden kreş programının yanı sıra öğrenciler, Muratpaşa kreşlerinin bahçelerinde doğayla iç içe vakit geçiriyor. Toprakla temas ediyor, bitki ekme, dikme ve toplama gibi uygulamalı seracılık aktiviteleriyle erken yaşta tanışıyor. Bu sayede hem doğayı yakından gözlemliyor hem de küçük yaşta çevre duyarlılığı kazanıyor.



Ermenek Mahallesi’nde yer alan Türkan Saylan Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde görev yapan Kreş Öğretmeni Sevgi Katkıcı, bu yıl 4 sınıf ve 70 öğrenciyle yeni eğitim-öğretim yılına başladıklarını söyledi. Öğrencilerin velileri tarafından kuruma bırakılmasının ardından serbest zaman etkinlikleri, kahvaltı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısıyla günü programladıklarını belirten Katkıcı, “Çocuklarımıza sosyal, duygusal, psikomotor becerileri, öz bakım becerileri kazandırıyor; bilişsel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Paylaşmayı yardımlaşmayı öğretiyoruz” diye konuştu.