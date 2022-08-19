Muratpaşa Belediyesi'nin merkezi sayesinde hayata tuttundu

Antalya’da, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlendiğinden şüphelenilen sokak kedisi, Muratpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yapılan müdahaleyle hayata tutundu. Merkez çalışanları, kediye ‘Hayat’ adını verdi.

Antalya’da Meydankavağı Mahallesi’nde son 10 gün içinde kimliği belirsiz kişi ve kişilerce çok sayıda sokak hayvanı zehirlenerek öldürüldü. Muratpaşa Belediyesi, ilk vakanın görülmesiyle birlikte Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü’yle koordineli şekilde yeni ölümlerin yaşanmaması ve faillerin bulunması için çalışmalara başladı.

Belediye, faillerin yakalanması için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulurken Muratpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde de zehirlendiğinden şüphelenilen sokak hayvanlarını tedaviye alındı. Merkezde şu ana kadar 3 köpek ve 1 kedi getirildi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, koruma altına alınıp tedavi edilen sokak hayvanlarının hayati tehlikesi bulunmadığını açıkladı. Başkan Uysal, faillerin en kısa sürede bulunması için ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

Muratpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde hayata tutunan sokak hayvanlarından biri de çalışanların ‘Hayat’ adını verdiği sokak kedisi oldu. 13 Ağustos Cumartesi günü zehirlenme belirtileriyle merkeze getiren Hayat, tedavinin ardından neşesi ve enerjisine kavuştu. Günlük kontrol sırasında veteriner hekimlerle oyunlar oynayan Hayat, şimdi kendisini sahiplenecek yeni ailesini arıyor.