  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa Belediyesi'nin nakış eğitimiyle kadınlar el becerilerini geliştirdi

Muratpaşa Belediyesi'nin nakış eğitimiyle kadınlar el becerilerini geliştirdi

Muratpaşa Belediyesi'nin nakış eğitimiyle kadınlar el becerilerini geliştirdi
Güncelleme:

Muratpaşa Belediyesi’nin Fikret Otyam Sergi Salonu, bu kez rengarenk nakışlarla hayat bulan bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. İran Dostluk Derneği’nin kadın üyeleri, belediyenin desteğiyle düzenlenen ücretsiz nakış eğitiminde hem el becerilerini geliştirdi hem de kendilerine yeni bir gelir kapısı yarattı.

Eğitimde, ahşap kasnaklar üzerine gerilen keçe kumaşlar, kadınların adeta birer sanat eserine dönüştü. Katılımcılar, önce hayal güçlerini şablonlara yansıttı, ardından renkli ipler, boncuklar ve pullarla keçe üzerine eşsiz desenler işledi. Bu desenler, özenle kesilip kulak kancaları takılarak birbirinden şık küpeler haline geldi.

Nakış eğitmeni Elham Khalili, katılımcıların bu becerilerini günlük hayatta da kullanabileceklerini ve ürettikleri ürünlerle ek kazanç elde edebileceklerini vurguladı. "Nakış ne kadar detaylı olursa, değeri de o kadar artar" diyen Khalili, kadınların emeklerinin karşılığını alacağına inandığını belirtti.

İran Dostluk Derneği Başkanı Sousan Harırı ise Muratpaşa Belediyesi’ne teşekkürlerini ileterek, "Bu tür etkinlikler, kadınların hem sosyalleşmesine hem de ekonomik özgürlük kazanmasına katkı sağlıyor" dedi.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü tatil adasında köpek balığı faciası Ünlü tatil adasında köpek balığı faciası Kartalkaya faciası anketinde vatandaşın ''istifa etmeli'' dediği isim belli oldu Kartalkaya faciası anketinde vatandaşın ''istifa etmeli'' dediği isim belli oldu Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'in sağlık durumu açıklandı Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'in sağlık durumu açıklandı İstanbul'da 22 ilçe karanlığa gömülecek İstanbul'da 22 ilçe karanlığa gömülecek Sedat Peker uzun süredir süren sessizliğini bozdu; Türkiye'ye dönecek mi ? Sedat Peker uzun süredir süren sessizliğini bozdu; Türkiye'ye dönecek mi ? Ekrem İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı anketinin sonuçları açıklandı Ekrem İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı anketinin sonuçları açıklandı Kar esareti başlıyor: Bugün başlayacak, hafta sonuna kadar sürecek! Kar esareti başlıyor: Bugün başlayacak, hafta sonuna kadar sürecek! AK Parti'den asgari ücrete, memura ve emekliye ara zam için yeni açıklama AK Parti'den asgari ücrete, memura ve emekliye ara zam için yeni açıklama İsmail Türüt, Lvbel C5'in Hav Hav Hav'ı için hakaret olup yağdı! İsmail Türüt, Lvbel C5'in Hav Hav Hav'ı için hakaret olup yağdı! TCMB'nin konut fiyat endeksinde uzun süre sonra bir ilk! TCMB'nin konut fiyat endeksinde uzun süre sonra bir ilk!
Bugün de ''günaydın'' diyemedik: 21 yaşındaki genç kadın eski nişanlısı tarafından katledildi Bugün de ''günaydın'' diyemedik: 21 yaşındaki genç kadın eski nişanlısı tarafından katledildi Türkiye'deki 239 yıllık bu evin bir eşi benzeri daha yok! Türkiye'deki 239 yıllık bu evin bir eşi benzeri daha yok! İstanbul'da korkunç kaza: Ünlü iş insanı yaralandı, şoförü öldü İstanbul'da korkunç kaza: Ünlü iş insanı yaralandı, şoförü öldü Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler! Soğuk suyla ıslatıp, hortumla dövdü! Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler! Soğuk suyla ıslatıp, hortumla dövdü! KYK yurdunda korkunç ölüm! 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti! KYK yurdunda korkunç ölüm! 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti! Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu Ana Haber spikeri oldu Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu Ana Haber spikeri oldu Otomotiv devi 237 bin aracını geri çağırdı: Hava yastıklarında arıza var! Otomotiv devi 237 bin aracını geri çağırdı: Hava yastıklarında arıza var! AK Parti'nin erken seçim teklifine CHP'den ilk yanıt AK Parti'nin erken seçim teklifine CHP'den ilk yanıt Cem Küçük'ten canlı yayına damgasını vuran Erdoğan - İmamoğlu açıklaması Cem Küçük'ten canlı yayına damgasını vuran Erdoğan - İmamoğlu açıklaması Piyasanın 2 devinden altın fiyatları için ''benzer'' tahmin! Piyasanın 2 devinden altın fiyatları için ''benzer'' tahmin!