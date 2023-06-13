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Muratpaşa Belediyesi'nin sanat ve hobi kurslarında harikalar yarattılar

Muratpaşa Belediyesi'nin sanat ve hobi kurslarında harikalar yarattılar
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Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin meslek edindirme, sanat ve hobi kursları yılsonu sergisinin açılışında “Bu yıl da kursiyerlerimizi harikalar yarattı” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin mesleki eğitim, sanat ve hobi kurslarının yılsonu sergisi Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda açıldı. Hafta boyunca açık kalacak sergi, aynı zamanda Babalar Günü olan 18 Haziran Pazar akşamı Yüksek Sadakat konseriyle sona erecek.

16 merkezde, 60 branşta düzenlenen mesleki eğitim, sanat ve hobi kurslarına bu yıl 4 bin 350 kursiyer katıldı. Kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerinin kentle buluştuğu serginin açılışını Başkan Uysal ve eşi Ümran Uysal yaptı. Yağlı boya tablolardan el sanatlarına, tekstilden seramik ve heykele binlerce ürün yer aldığı kent meydanındaki stantları gezen Başkan Uysal, “Bu yıl da kursiyerlerimizi harikalar yarattı” dedi.

Belediyenin mesleki eğitim, sanat ve hobi kurslarının her yıl yaklaşık 4 bin 500 kişinin devam ettiği hayat boyu öğrenme merkezi haline geldiğini belirten Başkan Uysal, “Komşularımız kurslarımızda üretiyor, sosyalleşiyor, mutlu oluyor. Mutlu insanlar yaşadıkları şehri de mutlu eder. Katkıları dolayasıyla Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi’ne, Muratpaşa Kaymakamlığı’na teşekkür ederim” diye konuştu.  

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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