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Muratpaşa Belediyesi'nin ''Şehri Keşfet'' tur paketi, Avrupa pazarına açılıyor

Muratpaşa Belediyesi'nin ''Şehri Keşfet'' tur paketi, Avrupa pazarına açılıyor
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Turizm Fuarı’nın ‘Destinasyon Forumu’nda, kitle turizminin devler liginde yer alan Antalya’da turizmi 12 aya yayacak Şehri Keşfet tur paketinin gelecek hafta Avrupa pazarında satışa çıkacağını söyledi.

Başkan Uysal, 5 ülkeden 25 binin üzerinde turizm profesyonelinin katılımıyla Antalya Expo Center’da düzenlenen Antalya Turizm Fuarı’nın ‘Destinasyon Forumu’nda konuştu. Erkan Yıldırım, Batuğhan Karaer ve Alican Demir’in de konuşmacı olarak yer aldığı forumda Başkan Uysal, 17-20 Ekim tarihlerinde 9’uncusu gerçekleştirilen Kaleiçi Old Town Festivali’nin önemli parçası olduğu Kaleiçi’nde gerçekleştirdikleri çalışmaları paylaştı.

Bugün Kaleiçi’nin artık 12 ay turizmin devam ettiği bir destinasyon haline geldiğini aktaran Başkan Uysal, şimdi bu çalışmayı ‘Şehri Keşfet’ sloganıyla Antalya’ya uygulamaya başladıklarını söyledi. Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Antalya’nın bir kent olarak tur paketi satışta yok. Antalya'ya gelmek isteyen birisi eğer deniz, kum, güneş turizmi yapmak değil de şehri keşfetmek istiyorsa, şehrin kültürel odaklı noktalarını, doğasını, coğrafyasını keşfetmek istiyorsa önce bir uçak bileti bulması lazım. Sonra dönüp ona uygun bir konaklama ayarlaması lazım. Sonra dönüp transfer ayarlaması lazım. Rehber bulması lazım. Yani bugünün turizminde çok zor bir şey. Hazır ürünlerinizin rafta olması gerekiyor.”

Antalya’nın kitle turizminde dünyanın sayılı markaları arsında yer aldığını dile getiren Başkan Uysal, bunun gelişerek devam etmesi gerektiğini söyledi. Ancak kitle turizminin artık kendisinin şikayet konusu haline dönüştüğünün de altını çizen Uysal, “Turizmi çeşitlendirme ihtiyacı var. 12 aya yayma ihtiyacı var. Elinizdeki bütün olanakları kullanmanız lazım. İşte bunun için de biz biraz kendimizce öncülük etmeye gayret ettik. Önümüzdeki haftadan itibaren Avrupa'da kitle turizmi satışları gibi onları da raflara koymaya başlıyoruz. Çalışmalarımızı o noktaya getirdik” diye konuştu.

Başkan Uysal, Şehri Keşfet tur paketlerinde bu güvenlik hissinin turistlere belediyece kazandırılacağını aktardı. Aynı zamanda Antalya’nın tescilli lezzetlerinin yer aldığı belediyenin Antalya Lokantası’nda gastronomik sunumlar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Uysal, kentte bu tarz lokantaların artması gerektiğinin de altını çizdi.

Muratpaşa Belediyesi, 25 Ekim’de sona erecek fuarda ayrıca hazırlanan stantta katılımcılara ‘Şehri Keşfet’ tur paketini tanıttı.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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