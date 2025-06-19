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Muratpaşa Belediyesi’nin ücretsiz barista eğitimi başlıyor

Muratpaşa Belediyesi’nin ücretsiz barista eğitimi başlıyor
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin ücretsiz olarak düzenlediği Barista Eğitimi, 23-27 Haziran tarihleri arasında yeniden katılımcılarla buluşuyor. Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılar, sertifika almaya hak kazanacak.

Muratpaşa Belediyesi, gelişen meslek alanlarına yönelik ücretsiz eğitim programlarıyla gençlere ve girişimcilere yeni fırsatlar sunmayı sürdürüyor. Son yıllarda hızla büyüyen kahve sektörüne adım atmak isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği Barista Eğitimi, bu yıl bir kez daha düzenleniyor.

Dünyaca ünlü kahve markalarından Schiller Akademi iş birliğiyle hayata geçirilen program, hem kahveye ilgi duyanlar hem de bu alanda profesyonelleşmek isteyenler için kapsamlı bir içerik sunuyor. Toplam 25 saat sürecek eğitim boyunca katılımcılar, kahvenin çekirdekten fincana uzanan serüvenini teorik ve uygulamalı olarak öğrenecek.

Kurs kapsamında katılımcılara, kahve makinelerinin doğru kullanımı, çekirdek seçimi ve öğütme teknikleri, filtre kahve, latte, cappuccino, espresso, mocha ve macchiato gibi dünya kahvelerinin hazırlanışı detaylı şekilde öğretilecek. Ayrıca, kahve sunumunda estetik dokunuşların önem kazandığı günümüzde, süt kremasıyla yapılan latte art gibi uygulamalarla katılımcılar yaratıcı yönlerini de geliştirme imkanı bulacak.

Eğitim sonunda gerçekleştirilecek sınavla başarılı olan katılımcılar sertifika almaya hak kazanacak. Kontenjanla sınırlı olan bu ücretsiz programa katılmak isteyenler, 0242 350 07 48 numaralı hat üzerinden başvuru yapabiliyor.

 

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Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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