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Muratpaşa Belediyesi’nin yenilik ve girişim destekleme merkezi ASSİM ile Antalya artık oynanabilir

Muratpaşa Belediyesi’nin yenilik ve girişim destekleme merkezi ASSİM ile Antalya artık oynanabilir
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Uçsuz bucaksız sahiller, nefes kesen dağlar, antik kentler… Antalya’nın büyüleyici coğrafyası artık bir mobil oyun evreninde keşfe açılıyor. Muratpaşa Belediyesi’nin yenilik ve girişim destekleme merkezi ASSİM’de çalışmalarını sürdüren Ayris Games, Antalya’yı birebir modellediği mobil araba oyununda sona yaklaştı. Projenin yüzde 80’i tamamlandı. Hedef, Antalya’yı milyonlara tanıtmak.

Geliştirme süreci devam eden off-road temalı mobil oyun, yalnızca eğlenceli yarışlar ve parkurlarla sınırlı değil. Aynı zamanda Antalya’nın eşsiz doğasını ve kültürel mirasını dijital dünyaya taşıyor. Oyunda Üç Kapılar’dan Apollon Tapınağı’na, Manavgat Şelalesi’nden vadilere kadar pek çok nokta üç boyutlu olarak modellenmiş durumda.

AYDA 30 BİN OYUNCU

Test aşamasında olmasına rağmen oyun şimdiden günde 2 bine yakın, ayda ise yaklaşık 30 bin oyuncu tarafından oynanıyor. Oyuncular, yarışlara katılmanın yanı sıra oyun içindeki sosyal ağda sohbet edebiliyor, takımlar kurarak birlikte görevleri tamamlayabiliyor.

‘DÜNYAYA TANITMAK İSTİYORUZ’

Ayris Games’in kurucusu Hakan Satılmış, projenin sadece bir oyun değil, aynı zamanda Antalya için dijital bir tanıtım aracı olduğunu belirtti. Yerli markalar için reklam ve entegrasyon fırsatlarının da mümkün olduğunu söyleyen Satılmış, melek yatırımcılara çağrıda bulundu:

“Günümüzde özellikle gençler dünyayı dijital platformlar üzerinden tanıyor. Oyunda kullanılan puan ve seviye sistemleri, etkileşimi sürekli kılıyor. Bu da tanıtım ögelerinin bilinçaltına yerleşmesini kolaylaştırıyor. Hedefimiz, Antalya’yı tanıtan bu oyunu milyonlara ulaştırmak.”

 

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Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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