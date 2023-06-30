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Muratpaşa Belediyespor Başpehlivanı Okulu: ''Olimpiyatımız Kırkpınar''

Muratpaşa Belediyespor Başpehlivanı Okulu: ''Olimpiyatımız Kırkpınar''
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“Paşa’nın Aslanı” lakabıyla er meydanlarında anılan Başpehlivan Orhan Okulu bu yıl 662’ncisi düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde altın kemeri hedeflediğini belirterek “Bizim olimpiyatımız Kırkpınar” dedi.

Sezona iyi bir başlangıç yapan Muratpaşa Belediyespor Başpehlivanı Okulu, 7-9 Temmuz tarihlerinde 662’ncisi yapılacak Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için antrenmanlarını sürdürüyor. 34 yaşındaki başarılı sporcu, 11 yaşındayken minik boylarda kispet bağladığı Kırkpınar er meydanına altın kemer için çıkacak. Geçmiş yıllarda 2 kez kazandığı Kırkpınar başpehlivanlığını yeniden alıp ebedi kemer için yeni bir meydan okumaya hazırlanan Paşanın Aslanı, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini söyledi. Okulu, “Kırkpınar bizim olimpiyatımız. Allah sakatlık vermediği sürece orada savaşacağız. Altın kemeri de Antalya’ya, Muratpaşa’ya getirmek istiyorum” diye konuştu. Bu süreçte Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın kendisine verdiği desteğin de çok önemli olduğunu dile getiren “Ağabey kardeş gibiyiz” dedi. 

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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