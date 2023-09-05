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Muratpaşa Belediyespor başpehlivanı Orhan Okulu’ya coşkulu kutlama

Muratpaşa Belediyespor başpehlivanı Orhan Okulu’ya coşkulu kutlama
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CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan Muratpaşa Belediyespor başpehlivanı Orhan Okulu için Antalya Muratpşa Belediyesi’nde tören düzenlendi. Belediye Başkanı Ümit Uysal, çiçeklerle karşılanan ilk şampiyona kulüp adına 5 Cumhuriyet altını hediye etti.

Er meydanında “Paşa’nın Aslanı” lakabıyla anılan Okulu, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından bu yıl ilki düzenlenen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi’ni şampiyon tamamladı. Mayısta Manavgat Belediyesi 10. Yağlı Pehlivan Güreşleriyle başlayan ve hafta sonu gerçekleşen 63. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleriyle sona eren 7 etaplı ligi, Okulu en yakın rakibinin 9 puan önünde 71 puanla lider tamamladı.

Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nin ilk şampiyonu Okulu, antrenörü Kemal Yılmaz ve bu yıl Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde başpehlivan kategorisine yükselen Enes Doğan için belediyede kutlama töreni düzenlendi. Antalya’nın gururu Okulu’nun şampiyonluk kutlaması Muratpaşa Belediyesi fuayesinde gerçekleşti. Muratpaşa Belediyespor Başkanı Özcan Yılmaz’ın da yer aldığı törende Okulu ve Muratpaşa Belediyespor pehlivanları çiçeklerle karşılandı.

Uysal, törende yaptığı konuşmada, sporcunun her yaşta yüksek bir disiplin ve gayreti ortaya koyan insan olduğunu söyledi. Uysal, “Başpehlivan Orhan Okulu gibi çok üst düzey sporcular ve onların izinden giden sporcular çok yüksek bir fedakarlığı ömür boyu yaparlar. Sadece kendileri değil aileleriyle birlikte yaparlar. Kendilerini Muratpaşa Belediyemizi çok iyi temsil ettikleri, bize onur ve gurur verdikleri, Ata sporumuza emek verdikleri için teşekkür ederiz” diye konuştu.

Törenin sonunda hep birlikte kutlama pastası kesilirken Başkan Uysal, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nin ilk şampiyonu Okulu’ya Muratpaşa Belediyespor adına 5 Cumhuriyet altını hediye etti.

 

 

 

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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