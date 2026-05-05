  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa Belediyespor Kulübü sporcularından Başkan Uysal’a ziyaret

Muratpaşa Belediyespor Kulübü sporcularından Başkan Uysal’a ziyaret

Muratpaşa Belediyespor Kulübü sporcularından Başkan Uysal’a ziyaret
Güncelleme:

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye bünyesinde faaliyet gösteren buz hokeyi, okçuluk ve squash branşlarında mücadele eden sporcuları makamında ağırladı. Sporculara Kulüp Başkanı Özcan Yılmaz da eşlik etti.

Ziyarette buz hokeyi sporcuları, 2025–2026 sezonu Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu (TBHF) 23 Nisan Minikler Turnuvası’nda elde ettikleri şampiyonluğu Başkan Uysal ile paylaştı. Kupalarını ve ödüllerini beraberlerinde getiren sporcular, günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

FARKLI BRANŞLARDA GÜÇLÜ YAPI

Muratpaşa Belediyespor bünyesinde squash branşında 40, okçuluk branşında 17 ve buz hokeyinde ise 40 lisanslı sporcu bulunuyor. Belediyenin “Sağlıklı Muratpaşa Hareketi” projesi kapsamında hayata geçirilen ücretsiz spor okullarında da bu branşlarda eğitimler sürdürülüyor.

YENİ BRANŞLARLA SPOR OKULLARINA İLGİ ARTIYOR

Squash branşında Süleyman Erol Spor Salonu’nda 36 çocuk ve 37 yetişkin olmak üzere toplam 73 kent sakini eğitim alıyor. Teneffüspark içerisinde yer alan, Antalya’nın ilk ve tek doğal buz pisti olma özelliğini taşıyan tesiste ise 151 çocuğa buz pateni eğitimi veriliyor.

Muratpaşa’nın spor branşları arasına yeni katılan okçulukta ise Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda 41, Deniz Baykal Spor Kompleksi’nde 50 kişi olmak üzere toplam 91 kent sakini eğitim görüyor.

OKÇULUKTA İLK MADALYA

Yeni açılan bir branş olmasına rağmen okçulukta ilk başarı geldi. Antalya’da düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Kupası’nda U21 makaralı yay erkekler kategorisinde Muratpaşa Belediyespor sporcusu Talat Gür bronz madalya kazandı. Okçuluk branşında kulüp antrenmanları hafta içi 3 gün devam ederken, belediyenin spor okulları kapsamında hafta sonu da eğitimler sürdürülüyor.

HEDEF TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

Diğer yandan Muratpaşa Belediyespor buz hokeyi U9 takımı, 23 Nisan Minikler Turnuvası’nı başarıyla tamamlayarak Antalya’ya kupa kazandırdı. 9 yaş altı minikler ile 12 yaş altı yıldız B takımı sporcuları, 5–7 Haziran tarihlerinde İstanbul Zeytinburnu Buz Adası’nda düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyor.

SQUASHTA ULUSAL ULUSLARARASI BAŞARI

Muratpaşa Belediyespor’un squash sporcuları, ulusal ve uluslararası turnuvalarda elde ettikleri derecelerle öne çıkıyor. Ferruh Dincer ve Doruk Dalkıran, Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Squash Federasyonu (ESF) takvimindeki turnuvalarda Türkiye’yi temsil ediyor.

2015 yılından bu yana gelişimini sürdüren branşta sporcular, uluslararası arenada istikrarlı sonuçlar alırken, en önemli hedefler arasında 2027 İstanbul Avrupa Oyunları yer alıyor.

Başkan Uysal, ziyaret sırasında Muratpaşa’da sağlıklı, disiplinli ve sporla iç içe bir kent yaşamı hedeflediklerini belirtti. Sporun yalnızca fiziksel gelişim değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel gelişim açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Uysal, spora ve sporcuya desteklerin ekonomik koşullar elverdiği sürece artarak devam edeceğini söyledi. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Bu Haberleri Kaçırma...

Ankara'da 579 Milyon TL'ye satılan ev sosyal medyayı salladı
Ankara'da 579 Milyon TL'ye satılan ev sosyal medyayı salladı
Karadenizli vatandaş satın aldığı balığın ne olduğunu öğrenince koşup denize saldı
Karadenizli vatandaş satın aldığı balığın ne olduğunu öğrenince koşup denize saldı
Survivor'da apar topar hastaneye kaldırılan Bayhan'dan korkutan haber!
Survivor'da apar topar hastaneye kaldırılan Bayhan'dan korkutan haber!
12 ilde yeniden kuvvetli sağanak alarmı verildi! Sel ve su baskınlarına dikkat
12 ilde yeniden kuvvetli sağanak alarmı verildi! Sel ve su baskınlarına dikkat
Ünlü oyuncunun Yeraltı dizisinden bölüm başı kazandığı ücret dudak uçuklattı!
Ünlü oyuncunun Yeraltı dizisinden bölüm başı kazandığı ücret dudak uçuklattı!
Denizi olmayan Ankara'nın denizi aratmayan cenneti kapılarını misafirlerine açtı
Denizi olmayan Ankara'nın denizi aratmayan cenneti kapılarını misafirlerine açtı
Pelin Karahan'dan yıllar sonra gelen Kavak Yelleri itirafı
Pelin Karahan'dan yıllar sonra gelen Kavak Yelleri itirafı
Türkiye'nin en uzun nehri yeniden coştu! Bir yılda müthiş değişim
Türkiye'nin en uzun nehri yeniden coştu! Bir yılda müthiş değişim
Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ankara'da 579 Milyon TL'ye satılan ev sosyal medyayı salladı Ankara'da 579 Milyon TL'ye satılan ev sosyal medyayı salladı AK Partili isim tepki gösterdi, MHP'li isim tehdit etti! Mustafa Keser'in fıkrası kriz çıkardı AK Partili isim tepki gösterdi, MHP'li isim tehdit etti! Mustafa Keser'in fıkrası kriz çıkardı Pelin Karahan'dan yıllar sonra gelen Kavak Yelleri itirafı Pelin Karahan'dan yıllar sonra gelen Kavak Yelleri itirafı Survivor'da apar topar hastaneye kaldırılan Bayhan'dan korkutan haber! Survivor'da apar topar hastaneye kaldırılan Bayhan'dan korkutan haber! Ayağa kalkmadığı için gönderilmişti: Metin Diyadin geri döndü! Ayağa kalkmadığı için gönderilmişti: Metin Diyadin geri döndü! Denizi olmayan Ankara'nın denizi aratmayan cenneti kapılarını misafirlerine açtı Denizi olmayan Ankara'nın denizi aratmayan cenneti kapılarını misafirlerine açtı Türkiye aylarca bu olayı konuşmuştu: Cezaevinden ''aileyle helalleştik'' mektubu! Türkiye aylarca bu olayı konuşmuştu: Cezaevinden ''aileyle helalleştik'' mektubu! Karadenizli vatandaş satın aldığı balığın ne olduğunu öğrenince koşup denize saldı Karadenizli vatandaş satın aldığı balığın ne olduğunu öğrenince koşup denize saldı AK Parti'nin asgari ücrete ara zam kararı belli oldu! AK Parti'nin asgari ücrete ara zam kararı belli oldu! Oğuzhan Uğur'un ''Baraj patladı'' davasında karar çıktı Oğuzhan Uğur'un ''Baraj patladı'' davasında karar çıktı
Türkiye'nin en uzun nehri yeniden coştu! Bir yılda müthiş değişim Türkiye'nin en uzun nehri yeniden coştu! Bir yılda müthiş değişim Hastanede başhekime saldırı anı kamerada: Yeni görüntüler ortaya çıktı! Hastanede başhekime saldırı anı kamerada: Yeni görüntüler ortaya çıktı! 12 ilde yeniden kuvvetli sağanak alarmı verildi! Sel ve su baskınlarına dikkat 12 ilde yeniden kuvvetli sağanak alarmı verildi! Sel ve su baskınlarına dikkat Burger King'teki ''restoranda yiyemezsiniz'' skandalı cezasız kalmadı! Burger King'teki ''restoranda yiyemezsiniz'' skandalı cezasız kalmadı! SGK Uzmanı emekli ve memur zammında ''en kötü ihtimali'' açıkladı! SGK Uzmanı emekli ve memur zammında ''en kötü ihtimali'' açıkladı! 30 yıllık kuyumcu esnafı tam 100 kilo emanet altınla sırra kadem bastı 30 yıllık kuyumcu esnafı tam 100 kilo emanet altınla sırra kadem bastı Ünlü oyuncunun Yeraltı dizisinden bölüm başı kazandığı ücret dudak uçuklattı! Ünlü oyuncunun Yeraltı dizisinden bölüm başı kazandığı ücret dudak uçuklattı! Pelin Karahan ve Bedri Güntay neden boşandı? İhanet iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü! Pelin Karahan ve Bedri Güntay neden boşandı? İhanet iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü! Ümit Özdağ'a kendi oğlundan zor soru! Sosyal medya yıkıldı Ümit Özdağ'a kendi oğlundan zor soru! Sosyal medya yıkıldı Kayınvalide dehşetinde korkunç ayrıntılar: ''Gelinimi öldürdüm, namusumu temizledim'' Kayınvalide dehşetinde korkunç ayrıntılar: ''Gelinimi öldürdüm, namusumu temizledim''