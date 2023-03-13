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Muratpaşa Belediyespor Play-Off'u garantiledi

Muratpaşa Belediyespor Play-Off'u garantiledi
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Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Voleybol 1.Ligi’nin 19’uncu hafta maçında Sakarya Voleybol engelini 3-0’la geçti. Muratpaşa, bu galibiyetle Misli.com Sultanlar Ligi’ne çıkacak takımların belli olacağı play-off serisinde mücadele etmeyi büyük oranda garantiledi.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde play-off’a kalma mücadelesi veren Muratpaşa, bu hafta deplasmanda Sakarya Voleybol’a konuk oldu. Serdivan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Antalya temsilcisi Sakarya Voleybol’u 25-16, 25-22 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Muratpaşa, bu galibiyetle ligde puanını 40’a yükseltirken 4’üncü sıradaki yerini korudu. Ligde bitime 3 hafta kalan en yakın rakibi Karşıyaka ile puan farkını 7’ye çıkaran Muratpaşa, Misli.com Sultanlar Ligi’ne çıkacak takımların belli olacağı play-off serisinde mücadele etmeyi büyük oranda garantiledi.

Muratpaşa, ligin 20’nci haftasında Çiftlikköy Belediyesi’yle karşılaşacak. 19 Mart Pazar günü Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00’da başlayacak. Muratpaşa, ligin ilk yarısında oynadığı maçı 3-0’la kazanmıştı.

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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