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Muratpaşa Belediyespor'dan büyük iş birliği

Muratpaşa Belediyespor'dan büyük iş birliği
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Muratpaşa Belediyespor’un, yeni sezonda 2. Lig’de mücadele edecek kadın voleybol takımına Özel Antalya Açı Okulları sponsor oldu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın makamında düzenlenen protokol imza töreninde Özel Antalya Açı Okulları kurulcularından Hüseyin Dayıoğlu, “Bu işbirliğiyle gençlerimizi yetiştireceğiz ve Antalya’mıza iyi hizmet vermeye çalışacağız” dedi.

Başkan Uysal ise 2 sezon önce kadın voleybolunda başladıkları yolculukla bugün altyapı tabanı çok geniş bir kulüp haline geldiklerini söyledi. Uysal, “Spor genel anlamda kamu yönetiminin vazgeçilmez faaliyetlerinden biri. Ülke ve toplum için en yararlı aktivitelerinin başında geliyor. Birlikte çalışmalar yapmak, Türkiye’mizin geleceği için yeni sporcular ve yeni yıldızlar yetiştirmek için çok anlamlı. Bu amaçla bizlerde belediye olarak geniş kitlelere spor kültürü kazandırmak adına özel kuruluşlarla iş birlikleri ve sponsorluklar yapıyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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