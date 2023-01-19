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  4. Muratpaşa Belediyespor'un smaçörü Dudek’e sürpriz doğum günü

Muratpaşa Belediyespor'un smaçörü Dudek’e sürpriz doğum günü

Muratpaşa Belediyespor'un smaçörü Dudek’e sürpriz doğum günü
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Muratpaşa Belediyespor formasıyla çıktığı ilk maçta 19 sayıyla sahanın yıldızı olan smaçör Aleksandra Dudek, 26’cı yaş günü takım arkadaşlarıyla kutladı.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde bu hafta deplasmanda Karşıyaka ile karşılaşacak Muratpaşa Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde geçen hafta lider Göztepe’yi evinde 3-2’lik setlerle mağlup eden Muratpaşa, bir diğer İzmir temsilcisi Karşıyaka’yı yenip galibiyet serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Muratpaşa’nın dün gerçekleşen antrenmanında arkadaşları yeni transfer Polonyalı smaçör Dudek’in doğum günü kutladı. İlk maçı Göztepe karşısında 19 sayıyla yıldızlayan Dudek, 26 yaşını sahada pasta keserek kutladı.

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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