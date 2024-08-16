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Muratpaşa Ermenek Mahallesi’ne cazibe alanı

Muratpaşa Ermenek Mahallesi’ne cazibe alanı
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Muratpaşa Belediyesi, Ermenek Mahallesi’nde 4 bin 150 metrekarelik parkı çok yakında hizmete açıyor. Spor aletleri, engelli bireylerin kullanımına uygun çocuk oyun grubu ve basketbol sahası bulunduğu park tamamlandığında bölgenin cazibe merkezi olacak.

Muratpaşa Belediyesi, ağustosta 10 bin 500 metrekare alanda yeni park, 7 bin metrekare alanda ise yenilenme çalışmalarına başladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Güzeloba Mahallesi 2281, 2282, 2283 sokakta bulunan parktaki revizyon çalışmaları kapsamında yürüyüş yollarını, çocuk oyun gruplarını engelli bireylere yönelik yeniden düzenliyor. Ayrıca 2 bin 460 metrekarelik parka yeni bir peyzaj da uygulanacak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, göreve geldiği 2014 yılından bu yana ilçeye 800 bin 500 metrekare park ve yeşil alan kazandırdı. Muratpaşa’da yaşayanlar toplam 1 milyon 703 bin 300 metre kare park ve yeşil alana sahip.

 

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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