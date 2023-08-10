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Muratpaşa geleceğe hazırlıyor

Muratpaşa geleceğe hazırlıyor
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Muratpaşa Belediyesi’nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) yer alan teknoloji merkezi, dijital oyun endüstrisi, yazılım ve görsel tasarım sektöründe yer almak isteyen gençlerle büyüyor. Yaz dönemi kurslarında gençler, uzman gönüllü yazılımcılarla çalışıyor.

Antalya’yı inovasyon ve girişimcilik kentine dönüştürme hedefi doğrultusunda kurulan ASSİM Teknoloji Merkezi’nde, bugüne kadar 96 öğrenci oyun yazılımı ve web tasarımı eğitimlerini tamamladı. Haftada 2 gün olarak gerçekleşen kurslar, 24 kişilik sınıflarda 3 ay sürüyor. Teknolojik alanda yaratıcı fikir sahibi bireylerin ve ekiplerin oyun geliştirmelerine imkan sağlayacak gerekli donanım, yazılım ve ekipmanın bulunduğu ASSİM Teknoloji Merkezi, temel eğitimin yanında oyun geliştiricilere ofis rahatlığını ve iletişim imkanını bir arada sunuyor. Sektöre adım atmak isteyen hevesli gençler hem sektörü tanıtıyor, hem de yazılım, modelleme, müzik, ses, efekt, tasarım gibi birçok alanda donanımlarını artırıyorlar.

20 Ağustos’ta başlayacak olan robotik kodlama eğitimleri ise ilköğretim seviyesinde 10-15 yaş arası öğrenciler faydalanacak. Kursiyerler elektronik, tasarım, robotik ve kodlamayı bilgisayar programları, elektronik devreler, sensörler, 3 boyutlu yazıcılar ve robotlarla çalışacak, tasarımlar yapıp onları birer ürüne dönüştürecek.

 

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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