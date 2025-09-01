Muratpaşa gençlere yol arkadaşı

  1. Anasayfa
Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin ücretsiz üniversite hazırlık kursu Muratpaşa Gençlik Merkezi’yle (MURGEM) hazırlandıkları YKS’de başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi. Öğrencilere, yeni eğitim hayatlarına katkı sunmak amacıyla 15’er bin liralık hediye çeki veren Başkan Uysal, “Gelecekte Türkiye’yi güzel bir ülkeye dönüştürecek olan sizlersiniz” dedi.

Kızılsaray Mahallesi’nde 10 yıldır gençleri üniversite sınavına ücretsiz hazırlayan MURGEM, bu yıl da büyük bir başarıya imza attı. 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde MURGEM’de sınava hazırlanan 591 öğrenciden 578’i YKS’ye katıldı. Bu öğrencilerin yüzde 95’i dört yıllık fakültelere tercih yapma hakkı kazandı.

YENİ NESİL MESLEKLERE İLGİ

MURGEM’de bu yıl en çok tercih edilen bölümler arasında yapay zeka mühendisliği ve uzay mühendisliği öne çıktı. Tıp fakültesi yine en çok seçilen bölümler arasında yer alırken, hukuk, kimya ve makine mühendisliği, özel eğitim ve sınıf öğretmenliği de öğrencilerin rağbet gösterdiği bölümler oldu.

BAŞARI HİKAYELERİ

YKS dil puanında 793’üncü, sayısalda 8 bin, eşit ağırlıkta 15 bininci sıraya giren Berkin Özcan, Yıldız Teknik Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümünü kazandı.

Sözelde 13 bininci olan Nursel İlayda Erfidan Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne, 14 bininci olan Elif Sena Canıyılmaz ise Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yerleşti.

Sözelde ilk 3 bine giren Mehmet Tekkanat, Akdeniz Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünü kazandı ve MURGEM’in bu yılki en yüksek sıralamasına imza attı.

MURGEM öğrencilerinden Muhammet Yiğit Bavli Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği’ni, Sudenaz Çiftçi Anadolu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği’ni, Burak Doğar Erciyes Üniversitesi Uzay Mühendisliği’ni, Mehmet Efe Umman Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği’ni, Şükrü Soydinç ve Berkay Abay Süleyman Demirel Üniversitesi’nde sırasıyla Makine Mühendisliği ve Mimarlık bölümlerini, Rümeysa Keklik Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kimya Mühendisliği’ni, Emre Akcan ise Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı.

“TEKNOLOJİYİ ÇOK İYİ KULLANIN”

Öğrencilerle buluşmasında Başkan Uysal, “Belediye olarak verdiğimiz en önemli hizmetlerden birisi eğitim. Çocuklarımızın gelecek hayattaki yönelimlerini belirlemesine katkı sağlıyor” dedi. Öğrencilere teknolojiyi çok iyi kullanmalarını tavsiye eden Başkan Uysal sözlerine şöyle devam etti:

“Makineler, yapay zeka, yazılım artık hayatın en önemli parçalarından biri haline geldi. Kendinizi ve bakış açınızı geliştirmeniz gereken bir dönemdesiniz. Türkiye’mizde kamu hizmeti vermek artık çok zor. Bunları sizin nesliniz aşacak ve gelecekte Türkiye’yi güzel bir ülkeye dönüştüreceksiniz. Bahtınız, yolunuz açık olsun. Ayağınıza taş değmesin. Başarılarınızın devamını dilerim. Velilerimiz de gurur içindeler. Velilerimizi de ayrıca kutlarım.”

 

 

