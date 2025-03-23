Muratpaşa Gençlik Eğitim Merkezi'nde yeni dönem kayıtları başlıyor
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Muratpaşa Belediyesi’nin, gençleri üniversite sınavına hazırlayan Muratpaşa Gençlik Eğitim Merkezi’ne (MURGEM) kayıt için ön başvurular 7 Nisan’da başlıyor.
Gençlerin üniversite hayalini gerçeğe dönüştüren bir eğitim merkezi olarak bu yıl yüzde 87’lik bir başarı oranına ulaşan MURGEM’e yeni dönem için ön başvurular 7 Nisan’da başlıyor. MURGEM’e kayıt için başvuru sırasında 2 adet vesikalık fotoğraf, öğrenci belgesi, kimlik fotokopisi ve ikametgah belgelerinin teslim edilmesi gerekiyor. Kayıtlar ise Kızılsaray Mahallesi’nde yer alan MURGEM’de gerçekleşecek.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol