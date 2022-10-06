  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa Güzeloba’da yollar yenileniyor

Muratpaşa Güzeloba’da yollar yenileniyor

Muratpaşa Güzeloba’da yollar yenileniyor

Muratpaşa Belediyesi, 40 bine yaklaşan nüfusuyla en kalabalık mahallesi Güzeloba’da cadde ve sokak yenileme çalışmaları sürüyor. Ekipler son olarak 2222 Sokak’ı asfaltladı.

Antalya’da sekiz yılda yaklaşık 400 kilometrelik cadde ve sokakta yenileme çalışması gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi, Güzeloba Mahallesi’nde çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, haftaya 2222 Sokak’tan başladı. Sokakta eski asfalt kazınarak kaldırıldı ve ardından sıcak asfalt serimi yapıldı.  Belediye Başkanı Ümit Uysal, asfalt maliyetlerde çok ciddi bir artış yaşandığını ancak doru bir politikayla, yerinde alınan kararla Muratpaşa’da etap etap yenileme çalışmalarını gerçekleştirdiklerini söyledi. Uysal, "Kentimizin geleceğinin 30 yıllını kurtaran bir çalışmayla asfalt altyapımızı ekonomik şekilde yeniledik" dedi.

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
9 yaşında bir çocukken kendi işini kurdu, şimdi ayda yaklaşık 180 bin TL kazanıyor
Kahreden keşif: İlk kez anne karnında tespit edildi
Yargıtay'da skandal iddia: Makamda cinsel ilişki rezaleti!
Müge Anlı'da isyan ettiren sözler: ''Devlet İstanbul'da Afgan damadıma ev verdi''
Bu tabutta tam 12'si çocuk tam 22 cenaze var!
Diyanet'te namaza Erdoğan muafiyeti!
Ünlü haber spikeri Hamit Özsaraç yıllar sonra ortaya çıktı
Putin'in ''kıyamet silahı'' uyduya yakalandı
İstanbul'da gözlerimizi yuvasından fırlatan satılık konut ilanı
Muhsin Yazıcıoğlu belgeleri imha edilmiş