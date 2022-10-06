Muratpaşa Güzeloba’da yollar yenileniyor

Muratpaşa Belediyesi, 40 bine yaklaşan nüfusuyla en kalabalık mahallesi Güzeloba’da cadde ve sokak yenileme çalışmaları sürüyor. Ekipler son olarak 2222 Sokak’ı asfaltladı.

Antalya’da sekiz yılda yaklaşık 400 kilometrelik cadde ve sokakta yenileme çalışması gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi, Güzeloba Mahallesi’nde çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, haftaya 2222 Sokak’tan başladı. Sokakta eski asfalt kazınarak kaldırıldı ve ardından sıcak asfalt serimi yapıldı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, asfalt maliyetlerde çok ciddi bir artış yaşandığını ancak doru bir politikayla, yerinde alınan kararla Muratpaşa’da etap etap yenileme çalışmalarını gerçekleştirdiklerini söyledi. Uysal, "Kentimizin geleceğinin 30 yıllını kurtaran bir çalışmayla asfalt altyapımızı ekonomik şekilde yeniledik" dedi.