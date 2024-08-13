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Muratpaşa için 200 derece sıcakta çalışıyorlar

Muratpaşa için 200 derece sıcakta çalışıyorlar
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Son yılların en kavurucu yazının yaşandığı Antalya’da, cadde ve sokakların bakım, onarım ve yenilenme çalışmalarına devam eden Muratpaşa Belediyesi çalışanlarının hissettikleri sıcaklık 200 dereceyi geçiyor. Fabrika çıkışı 160 dereceyi bulan asfaltın sıcaklığına bir de havanın sıcaklığı eklenince çare mesaiye sabah serinliğinde başlamak oldu.

Muratpaşa Belediyesi, turizmin başkenti Antalya’da nüfusun en yoğun olduğu Fener ve Çağlayan mahallelerinde cadde ve sokakların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 50 dereceleri bulduğu kentte fabrika çıkış sıcaklığı 160 dereceyi bulan asfaltın serimi de sabah erken saatlerinde başlıyorlar. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki 8 kişilik asfalt yama, 5 kişilik yol bakım, robot onarım ve 11 kişilik asfalt makine ekibi her iki mahallede ay sonuna kadar 5 bin 500 ton asfalt serimi gerçekleşecek.

KALDIRIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Muratpaşa Belediyesi’nin yaklaşık 70 bin nüfusun yaşadığı Güzelbağ, Konuksever, Güvenlik ve Meydankavağı mahallelerinde ise kaldırım çalışmaları sürüyor. Cadde ve ara sokaklarda devam eden kaldırım çalışmaları sonrası yıpranmış, kırık kaldırımlar sökülerek engelli bireylerin de geçişlerini kolaylaştıracak düzenlemeler hassasiyetle yapılıyor. Bakım ve onarım çalışmaları sonrası Park Bahçeler Müdürlüğü’nce planlanan aralıklarla bitki dikim çalışmaları gerçekleşiyor. Ağustos aynı sonuna kadar çalışmaların devam ettiği dört mahallede toplam 2 bin metre kare alanda kaldırım taşı yenilenecek.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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