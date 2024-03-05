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Muratpaşa için yeniden aday olan Belediye Başkanı Ümit Uysal yeni projelerini açıklıyor - CANLI

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31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den yeniden Muratpaşa Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Ümit Uysal, canlı yayında yeni projelerini açıklıyor.

 

Ümit Uysal kimdir ?

Ümit Uysal, 1970 yılında öğretmen babasının görev yaptığı Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde doğdu.

Çocukluk yıllarından itibaren memleketi Antalya’da yetişen Uysal, 12 Eylül 1980 askeri darbesinde Antalya Lisesi Pansiyonu’nun kapatılmasıyla ortaokul ve liseyi İzmir’de devlet parasız yatılı olarak tamamladı. 1991’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.

Üniversite yıllarında, edebiyat dergileri için öyküler yazdı. Sinema ve tiyatroyla ilgilendi.

Baba ocağı Antalya’da 1991 yılında avukatlığa başlayan Uysal, 9 Eylül 1992’de yeniden açılan Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katıldı.

Kurucu İl meclisinde görev aldı, il yönetim kurulu üyeliği, gençlik kolları başkanlığı görevlerinde bulundu. 2001 yılında, henüz 31 yaşındayken İl Başkanı seçildi.

CHP, Antalya’da, Ümit Uysal’ın il başkanlığında girdiği 2002 genel seçimlerinde 13 milletvekilliğinden 8’ini kazandı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Muratpaşa Belediye Başkan adayı gösterildi. ‘Komşularım’ diye seslendiği Muratpaşalıların tercihiyle belediye başkanı oldu.

Çeşitli projeleri birçok ulusal ve uluslararası ödül alan Uysal, başarılı çalışmalarının ardından 31 Mart 2019 yerel seçimlerde tekrar aday gösterildi. Muratpaşa için yüzde 65 rekor oyla yeniden seçildi.

Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) Yönetim Kurulu Üyesi de olan Uysal evli ve iki çocuk babasıdır.

İyi derecede İngilizce bilen Ümit Uysal’ın “Lavinya’nın Aşkla İmtihanı” isimli yayımlanmış öykü kitabı bulunmaktadır.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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