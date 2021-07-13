Muratpaşa Belediyesi’nin yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi ASSİM İnovasyon Merkezi’nin yenilikçi, özgün ve katma değeri yüksek iş fikirlerini iş dünyasıyla buluşturacağı Muratpaşa İnovasyon Günleri başladı. Üç ay devam edecek program kapsamında girişimci adayları ilk olarak ASSİM’de eğitim programına katılıyor.

Muratpaşa Belediyesi’nin yaratıcılık, girişimcilik ve inovasyon kültürünü yaygınlaştırarak Antalya’dan katma değeri yüksek, özgün ve yenilikçi projeler ortaya çıkarmayı hedefleyen Muratpaşa İnovasyon Günleri başladı.

Aynı zamanda Avrupa’nın en büyük sivil toplum kuruluşları yerleşkesine ev sahipliği yapan ASSİM’in yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi ASSİM İnovasyon Merkezince düzenlenen program 3 ay devam edecek. İki ayrı eğitim çalışmasının ardından en iyi iş fikirlerinin seçileceği Muratpaşa İnovasyon Günlerinde ilk aşama eğitim çalışmaları ASSİM’de başladı.

Katılımcılar 3 gün devam edecek programda girişimcilik ve iş fikirlerini geliştirmek üzerine eğitimler alacak. İkinci etap eğitim çalışması ise Ağustosta gerçekleştirilecek. Eğitimlerin ardından ASSİM, iş fikri sahiplerine iş dünyası ile etkileşim, ön kuluçka, kuluçka ve ortak çalışma alanları, mentorluk, danışmanlık gibi destekler verecek. Bu destekleri alan girişimci adayları eylül ayında final programına alınacak. Final programında, yenilikçi ve özgün fikirler iş insanlarıyla buluşacak ve oluşturulacak jüri en iyi iş fikirlerini belirleyecek.