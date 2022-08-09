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Muratpaşa Kaleiçi tanıtımı İtalya’da

Muratpaşa Kaleiçi tanıtımı İtalya’da

Muratpaşa Belediyesi heyeti, Kaleiçi Old Town Festivali’nin daimi katılımcılarından İtalya’nın Gradara şehrinin davetlisi olarak gerçekleştirdiği temaslarını tamamladı. 3 kişilik heyet, Gradara ve Rimini belediye başkanlarıyla bir araya gelen heyet, Urbino Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı temsilen Belediye Meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcısından oluşan 3 kişilik heyet, davet üzerine, İtalya Gradara’da her yıl düzenlenen Sihirli Kale Festivali’ne katıldı. Muratpaşa Belediyesi’nin Kaleiçi OldTown Festivali’nin daimi katılımcıları arasında yer alan ve belediyeyle ‘Kardeş Kent’ iyi niyet protokolü bulunan Grada’da, festivalin yanı sıra çeşitli temaslarda da bulundu.

DENEYİMLERİMİZİ PAYLAŞMALIYIZ

Heyet, ilk olarak Gradara Belediye Başkanı Filippo Gasperi’yi ziyaret etti. Gasperi, Muratpaşa Belediyesi’nin iade-i ziyareti dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kaleiçi Old Town Festivali’nin dünyada antik şehir yönetimine sahip kentler için muazzam bir fırsat olduğun belirten Gasperi, “Sizin burada olmanız, bizim gelmemiz, deneyimlerimizi paylaşmamız çok önemli ve değerli. Benzer sorunlarla karşı karşıyayız. Ortak sorunlara ortak çözümler bulmak için birbirimize yakın olmalıyız” diye konuştu.

Muratpaşa heyeti, ayrıca sahilleriyle ünlü İtalya’nın liman kenti Rimini’de Belediye Başkanı Jamil Sadegholvaad’la da bir araya geldi. Kampüsü UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Urbino Üniversitesi Rektörü Giorgio Calcagnini’yi de ziyaret eden heyet, Antalya’nın tarihi kent merkezi, yaşayan antik kent Kaleiçi’ni anlatan çeşitli hediyeler takdim ederek, festivale davet etti.

Etiketler Muratpaşa Belediyesi
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