Muratpaşa Kapalı Kadın Pazarı her gün kurulacak

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hafta boyunca pazarın kurulacağı Muratpaşa Kapalı Pazar Yeri açılış töreninde “7 gün açık kalacak bir pazar yerine doğrusu çok ihtiyacımız vardı. Herkesin özlemi ve beklentisiydi. Bu güzel yerde bunun gerçekleştiriyor olmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Antalya’da, hafta boyunca açık olacak Muratpaşa Kapalı Pazarı düzenlenen törenle açıldı. Yeşilbahçe Mahallesi’nde bulunan pazar yerinin açılışına Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) toplantısı nedeniyle Ankara’da bulunan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, telefonla bağlandı.

Açılışta, Belediye Başkanvekili Hüseyin Sarı, CHP İl Başkan Nuri Cengiz, Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, Antalya Semt Pazarcılar Odası Başkanı İsmail Öz, yönetim kurulu üyeleri ve pazar esnafıyla birlikte vatandaşlar yer aldı.

Başkan Uysal, telefonla bağlandığı açılış töreninde, pazar yerlerinin bir şehrin kültürünü, yeme içme alışkanlıklarını yansıtan yerler olduğunu söyledi. Başkan Uysal, “Yeni pazar yerimiz Antalya’mıza, Muratpaşa’mıza hayırlı olsun. 7 gün açık kalacak bir pazar yerine doğrusu çok ihtiyacımız vardı. Herkesin özlemi ve beklentisiydi. Bu güzel yerde bunun gerçekleştiriyor olmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Belediye Başkanvekili Sarı ise “Kapalı pazarımızın Muratpaşa’mıza. Antalya’mıza ve tüm pazar esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Oda Başkanı Öz ise 7 gün açık pazar uygulamasının, ilerleyen yıllarda, pandemiyle birlikte artan al-getir gibi uygulamalara pazar esnafının da dahil olmasını sağlayacağına dikkat çekti.

Konuşmaların ardından Başkanvekili Sarı ve beraberindekiler kapalı pazarın açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından protokol üyeleri, esnafı ziyaret etti.

Muratpaşa Belediyesi’nin Antalya Semt Pazarcıları Odası’yla imzaladığı protokolle yapımı tamamlanan kapalı pazar yeri, 3 bin 950 metrekare genişliğe sahip. Alt katında otoparkın yer aldığı kapalı pazar yerinde meyve ve sebzecilerin yanı sıra, balıkçı, kuruyemişçi esnafı da yer alıyor.