Muratpaşa, küresel genç iklim ağına katıldı

Muratpaşa Belediyesi, Bloomberg Philanthropies tarafından desteklenen Gençlik İklim Eylem Fonu (Youth Climate Action Fund) programının yeni dönemine seçilerek, dünya genelinde programa dahil edilen 300 şehir arasındaki yerini aldı. Muratpaşa, gençlerle birlikte yerel iklim çözümleri geliştirmeyi amaçlayan küresel şehir ağına katıldı.

Program kapsamında 15–24 yaş arası gençlerin geliştireceği iklim projeleri mikro hibelerle desteklenecek. Bin ile 5 bin dolar arasında değişen desteklerle her şehirde en az 8 projenin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Muratpaşa Belediyesi, gençlerle birlikte öncelikli iklim başlıklarını belirleyerek proje çağrısında bulunacak ve başvuruların ardından seçilen projeleri uygulamaya alacak. Desteklenecek konular arasında iklim eğitimi ve farkındalık çalışmaları, çevresel veri toplama, kent bahçeleri, sürdürülebilir gıda sistemleri, atık yönetimi, bisiklet ve toplu taşıma gibi sürdürülebilir ulaşım uygulamaları gibi alanlar yer alıyor.

Seçilen projelerin uygulanma sürecinde gençlere belediye tarafından eğitim, rehberlik ve izleme desteği sağlanacak.

Program sonunda hayata geçirilen projelerin hem yerel etkileri hem de elde edilen sonuçlar raporlanarak küresel ağla paylaşılacak.

