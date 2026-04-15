  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  Muratpaşa Muhtarlar Meclisi toplandı

Güncelleme:

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Engelsiz Kafe’de düzenlenen Muhtarlar Meclisi’nde ilçe muhtarlarıyla bir araya geldi.

Toplantıya Başkan Uysal’ın yanı sıra, Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan, ilçe muhtarları,  belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Toplantıda, mahallelerin ihtiyaçları, devam eden çalışmalar ve talepler ele alınırken, çözüm önerileri üzerine de değerlendirmelerde bulunuldu.

“KRİZDE KAYTARMAK YOK, AKSİNE İKİ MİSLİ ÇALIŞMAK VAR”

Başkan Uysal, Muhtarlar Meclisi’nde yaptığı konuşmada Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik zorluklara dikkat çekerek, belediye olarak bu süreçte mali disiplinden taviz vermediklerini vurguladı. Son üç yılı bu ekonomik krize uyum sağlama ve temel hizmetleri aksatmama üzerine kurulu bir strateji ile geçirdiklerini belirten Başkan Uysal, araç yenilemeden asfalt üretimine, aşevi malzemelerinin depolanma tekniğinden satın alma zamanlamasına kadar tüm politikaları kriz yönetimine göre planladıklarını söyledi.

Mevcut hizmet standardını koruduklarını ifade eden Başkan Uysal, Muratpaşa’da rutin belediye hizmetlerinin ciddi bir seviyede sürdürüldüğünü belirterek, “Kriz var diyerek kaytarmak yok, aksine iki misli daha fazla çalışmak var” dedi. Başkan Uysal konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Temel hizmet kalitesi ve standardından ödün vermeden, iptal edebileceğimiz her türlü harcamayı iptal ettik. Zaman içinde karşılaşabileceğimiz güçlüklere göre mal alım ve hizmet üretim sınırlamalarını ayarlayarak, binbir titizlik ve tedbirle şu ana kadar hiçbir temel hizmetimizden ödün vermedik. Çalışmalarımızda hiçbir aksaklık yaşamadık. Hiçbir hizmetimizi aksatmadan ekonomik krizden en minimum seviyede etkilenerek bugünlere geldik.”

Muhtarlar Derneği Başkanı Akcan ise, “Antalya’da Muhtarlar Meclisi’ni yapan ilk ilçeyiz. Başkanımızın bu projesi diğer ilçelerde de yaygınlaşmaya başladı” diyerek teşekkür etti.

 

Bu Haberleri Kaçırma...

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
