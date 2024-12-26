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Muratpaşa olimpiyat hedefinde

Muratpaşa olimpiyat hedefinde
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İstanbul’da düzenlenen şampiyonadan derecelerle dönen Muratpaşa Belediyesi squash takımı, gözünü olimpiyata kestirdi. 16’ncı yüzyılda ortaya çıkan oyun ilk kez 2028 için Los Angeles Olimpiyatlarına dahil edilirken Muratpaşa sporcularından İpeksu Dolma ve Levent Canbeyli, şampiyonanın ardından A Mili Takım seçme kadrosuna girmeye hak kazandı.

Squash, raket ve topla oynanan, bireysel dayanıklılık ve refleks gelişimini destekleyen bir spor dalı. 16’ncı yüzyılda Fransa’da ortaya çıkan bu spor, Muratpaşa Belediyesi’nin 2016 yılında Süleyman Erol Olimpik Yüzme Havuzu’nun alt katında açtığı squash salonlarıyla Antalya’da büyük bir ivme kazandı. 8 yıl içinde spor okulları aracılığıyla her üç ayda bir 100’ün üzerinde kişiye ücretsiz eğitim sağlayan Muratpaşa Belediyesi, Türkiye’nin squash alanındaki öncülerinden biri haline geldi. Bugün 50 lisanslı sporcusuyla bu alanda örnek bir başarı hikayesi yazmaya devam ediyor.

İstanbul’daki turnuvada 19 sporcunun mücadele ettiği kadınlar kategorisinde İpeksu Dolma 4’üncülük elde ederken, 51 sporcunun yarıştığı erkekler kategorisinde Levent Canbeyli 5’inci oldu. Her iki sporcu da bu sonuçlarla A Milli Takım seçme kadrosuna girme başarısını gösterdi.

Turnuvada ayrıca Muratpaşa Belediyesi’nin genç milli adayları da boy gösterdi. Gözde Ata kadınlar kategorisinde 6’ncı, Ferruh Dinçer ise erkekler kategorisinde 10’uncu sırada yer alarak adlarını ilk 10’a yazdırdı.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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