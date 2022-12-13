Muratpaşa seferber oldu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, selin vurduğu Kumluca’da 108 personel, 9 iş makinesi, 1 arazöz, 5 binek araç, birer minibüs ve otobüsle seferber olduklarını söyledi. Başkan Uysal, ayrıca 2 bin kişilik sıcak yemek, kuru gıda paketleriyle selden etkilenen vatandaşların yanında olduklarını aktardı.

Başkan Uysal, pazar gecesi başlayan yağışın sele neden olduğu ve ilçe merkezinin adeta çamurla kaplandığı Kumluca’da incelemelerde bulundu. Dün bölgeye geçen Başkan Uysal, ilçe merkezinde selden etkilenen vatandaşlarla geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi’nin 108 personel, 9 iş makinesi, 1 arazöz, 5 binek araç, birer minibüs ve otobüsle Kumluca ve Finike için seferber olduğunu söyledi. Uysal, bununla birlikte 2 bin kişilik sıcak yemek, kuru gıda paketleriyle selden etkilenen vatandaşların yanında olduklarını aktardı. Geceyi bölgede geçiren Başkan Uysal, dün akşam saatlerinde bölgeye gelen CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Ali Öztunç ve CHP Bursa Milletvekili ve PM Üyesi Orhan Sarıbal’a da eşlik etti.