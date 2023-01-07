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Muratpaşa TŞKM'de Cumhuriyetin 100. Yılında Bir Cumhuriyet Kadını sergisi

Muratpaşa TŞKM'de Cumhuriyetin 100. Yılında Bir Cumhuriyet Kadını sergisi
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Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde yeni yıl, Türk resminin önemli isimlerinden Zerrin Kehnemuyi’nin eserlerinden oluşan ‘Cumhuriyetin 100. Yılında Bir Cumhuriyet Kadını’ başlıklı sergisiyle başladı.

Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde yeni yıl Cumhuriyet’in ilanının 100’üncü yıl dönümü için ‘Cumhuriyetin 100. Yılında Bir Cumhuriyet Kadını’ başlıklı resim sergisiyle başladı. Türk resminin önemli isimlerinden 87 yaşındaki Kehnemuyi’nin eserlerinin yer aldığı serginin açılışında Belediye Başkanvekili Hüseyin Sarı, Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın eşi Ümran Uysal, ATSO Başkanı Ali Bahar’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. 

Açılışta, Başkanvekili Sarı, Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın çok istemesine rağmen açılışta yer almadığını belirterek “Başkanımızın hepinize selamları ve sevgilerini iletiyorum. Muratpaşa'da sanat var mottosuyla yola çıkıp Türkan Şoray Kültür Merkezi gibi bir kompleksi Antalya’mıza kazandırdığı için kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Sergi küratörü Şebnem Bahar ise bu serginin kendisini ayrı bir heyecanlandırdığını belirterek, “Bir cumhuriyet çocuğu olarak Atatürk'ün izinde, ışığında büyüdüğüm, yetiştiğim ve bugünlere de şahitlik ettiğim için inanın çok mutluyum” dedi. Açılışın ardından davetliler sergiyi büyük bir ilgiyle gezdi. Türkan Şoray Kültür Merkezi’ndeki sergi, 6 Şubat’a kadar ücretsiz gezilebilecek.

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
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